【著數優惠】MTR Mobile全新有獎遊戲「拍拍機」送高達21,400 MTR分

由今天起至2023年1月15日晚上11時30分，MTR Mobile登記用戶只要參與遊戲，並在限時內收集指定不同顔色數量的鐵仔，便可獲得星星徽章，每20個星星徽章即可換取100 MTR分，遊戲期間每位玩家更可獲高達21,400 MTR分。

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玩家可經各種遊戲方法贏取星星徽章：

每日簽到獎：每日玩遊戲，即獲一個星星徽章

每星期挑戰獎：每星期成功完成指定等級，可獲最多五個星星徽章 (只要一連兩個星期每日玩及不斷升級，就可以賺取足夠星星徽章換領100 MTR分

每週500強獎：成為每星期最快完成最高等級的頭500位玩家，每人可贏得3,000 MTR分終極大獎

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責任編輯：陳玉蓮