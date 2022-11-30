  • 22°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】MTR Mobile全新有獎遊戲「拍拍機」送高達21,400 MTR分

理財智慧 16:04 2022/11/30

分享：

分享：

由今天起至2023年1月15日晚上11時30分，MTR Mobile登記用戶只要參與遊戲，並在限時內收集指定不同顔色數量的鐵仔，便可獲得星星徽章，每20個星星徽章即可換取100 MTR分，遊戲期間每位玩家更可獲高達21,400 MTR分。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

玩家可經各種遊戲方法贏取星星徽章：

  • 每日簽到獎：每日玩遊戲，即獲一個星星徽章
  • 每星期挑戰獎：每星期成功完成指定等級，可獲最多五個星星徽章 (只要一連兩個星期每日玩及不斷升級，就可以賺取足夠星星徽章換領100 MTR分
  • 每週500強獎：成為每星期最快完成最高等級的頭500位玩家，每人可贏得3,000 MTR分終極大獎

【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站  可免費借用五款車型一小時  （內附詳情），詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【人情公價】 收到餅卡 原來要畀XXX元？今年升幅達2倍！，詳見【下一頁

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
好去處 單車 香港 麥當勞 著數優惠 Mirror 收集 電玩手遊 財務自由 經濟

上一篇文章

華懋蔡宏興料明年樓價回升　升幅視乎經濟復甦情況

下一篇文章

【商湯 20】4名執董再度自願延長禁售期2年 即至2024年底不售持股 商湯股價一度飆逾7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情）
【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款