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【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　

科技 15:30 2022/11/30

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勞斯萊斯（Rolls-Royce），夥歐洲航空公司easyJet，研發氫噴氣引擎，近日更成功進行地面測試。

為對抗全球氣候變化，各國航空公司都紛紛制定減碳排的政策。但受燃料所限，航空業在環保路上，仍困難重重。國際知名汽車、航空發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce），夥歐洲航空公司easyJet，研發氫噴氣引擎，近日更成功進行地面測試。

【5G應用】歐盟擬開放飛機航班　啟用5G服務

據外媒《The Verge》報道，由於製造電動飛機，比製造電動汽車困難得多，加上使用可再生太陽能和風能充電的電池，對於長途飛行來說仍然過於笨重。因此，勞斯萊斯和easyJet正共同開發可以使用氫氣等更清潔燃料的飛機。

地面測試初步成功　以飛行測試為目標

兩間企業近日在英國進行的地面測試中，使用了改裝的勞斯萊斯AE 2100-A支線飛機引擎，以及以歐洲海洋能源中心用風能和潮汐能製成的氫，為是次測試的燃料。有別於現時航空業所用的燃料，氫氣在燃燒時，會產生水蒸氣，而不是二氧化碳。

雖然近日的地面測試取得了初步成功，但要實現氫燃料飛行，仍有很多後續開發。勞斯萊斯指，該企與easyJet將以進行飛行測試為「長期目標」。在此之先，兩間企業正計劃進行更多的地面測試。

據國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）稱，氫燃料飛行的另一個主要障礙，是引進和認證新的飛機設計。為了使用氫氣運行，飛機需要重新設計並放置更大的燃料箱。另據《衛報》報道，一架波音747大型噴氣式飛機，需要超過100萬升氫氣，才能達到與25萬升噴氣燃料大致相同的航程。基於這些限制，氫能在應用於航空業的初期，或只適合作短途飛行。

【安全漏洞】NASA發現太空船網絡安全漏洞　影響航天設備同步

【外遊解封】機場AIoT方案　預測航班延誤提升營運效率

責任編輯：殷凱怡

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