【中國經濟】中國褐皮書調查：逾半中國公司本月有員工確診　月內經濟難有起色、明年首季或更糟

▲ 【中國經濟】中國褐皮書調查：逾半中國公司本月有員工確診 月內經濟難有起色

中國11月官方製造業PMI跌至48，低於預期，又較上月下降1.2個百分點。中國褐皮書國際（CBBI）表示，據一項調查顯示，新冠肺炎正在中國迅速傳播，生產活動進一步受到影響，在接受調查的公司中，一半以上表示員工中有一例確診病例。

接受中國褐皮書（China Beige Book）調查的公司中，約有53%的企業表示本月員工中有一例病例。報告指，10月份時這一比例為24%，本月增加了一倍多，是自去年1月份以來最高水平。

11月營收利潤雙降 明年首季或更糟

中國褐皮書國際根據11月17日至27日對2,400多家公司進行的調查，公司營收利潤本月都按年下降了兩位數。工廠生產顯著放緩，國內和出口訂單也是如此。

報告稱，中國經濟本月難有起色，各項企業指標都在惡化。再者，第一季度表現可能情況會更糟，原因是11月份通常不是新冠疫情的高峰期，整個冬天病例可能會繼續上升。

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編輯：姚卓然