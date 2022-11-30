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【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置　藉感應器創建虛擬化身

科技 14:32 2022/11/30

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Sony表示，透過該公司的專用演算法，Mocopi只需少量感應器就能實現高精度的動作測量。（Sony）

Sony近年積極開發VR產品，為進軍元宇宙鋪路。繼早前宣布將於2023年初推出新一代VR頭罩PS VR2後，Sony近日亦發布一款名為「Mocopi」的VR動作捕捉裝置，用戶只要將感應器佩戴在手腳，就能模擬人的動作，創建屬於自己的虛擬化身。

【VR遊戲】虛實世界動作同步　實現全身沉浸體驗

一套Mocopi是由6個小型運動感應器組成，只要把它們放置在頭部、臀部、手腕和腳踝上，就能實時捕捉用戶的運動數據，然後再將數據傳送至VRChat等元宇宙手機App，就能創建用戶的虛擬化身及模擬其動作，並以MP4格式匯出VR影片。

專用演算法   實現高精度動作測量

Sony表示，透過該公司的專用演算法，Mocopi只需少量感應器就能實現高精度的動作測量。此外，用戶也可透過Sony的Mocopi Receiver Plugin錄製語音，使虛擬化身的臉部也作出相應的表情。

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每個感應器重量只有8克，一次充電後最多可使用10小時，而每套Mocopi的售價為49,500日圓（約2,800港元），將率先在今年12月中旬於日本預售。

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責任編輯：陳卓賢

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