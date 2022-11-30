【異動股】 董事高管減持10.86萬股A股 中遠海能A股跌停 H股一度插逾8%

中遠海能（01138）遭董事高管減持10.86萬股A股，拖累AH股股價急挫。中遠海能A股（滬：600026）已跌停，報15.08元人民幣，大跌近一成；至於H股一度低見6.69元，最多跌8.6%，最新報6.82元，跌6.8%，成交額3.9億元。

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集團公布，根據公司於2022年11月4日披露的減持計劃，公司執行董事、高級管理人員朱邁進、高級管理人員秦炯、羅宇明、李倬瓊及倪藝丹於周一及周二（28及29日）通過集中競價方式合計減持10.86萬股A股。

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此外，聯合國機構「貿易和發展會議」（UNCTAD）公佈《2022年海運回顧》，預計今年全球海運貿易增長將放緩至1.4%，並在2023年保持該水平，比2021年增長3.2%下跌不少。機構發言人表示，由於經濟動盪、烏克蘭衝突和疫情影響削弱了貿易前景，明年全球航運活動的步伐將失去動力。

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記者：郭秀慧