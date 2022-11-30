維景灣畔一房減價49萬　險守「6字頭」帳蝕64萬離場

香港置業傅志煌表示，將軍澳維景灣畔3座高層C室，實用面積約399平方呎，屬一房間隔，向東北望遠城市景。單位以650萬元放盤約8個月後獲本區客接洽，雙方經議價後減價49萬元，以約601萬元成交，險守600萬元防線，實用呎價約15,063元。據了解，買家心儀屋苑質素佳，而且位於高層可享遠景，睇樓數次即拍板入市自住。

資料顯示，原業主於2018年3月以約665萬元購入上述單位，持貨4年，帳面虧損64萬元，單位貶值約9.6%。本月至今該屋苑暫錄得10宗成交，較上月同期9宗成交增加1宗。

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