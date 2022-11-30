  • 22°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維景灣畔一房減價49萬　險守「6字頭」帳蝕64萬離場

股樓投資 17:03 2022/11/30

分享：

分享：

香港置業傅志煌表示，將軍澳維景灣畔3座高層C室，實用面積約399平方呎，屬一房間隔，向東北望遠城市景。單位以650萬元放盤約8個月後獲本區客接洽，雙方經議價後減價49萬元，以約601萬元成交，險守600萬元防線，實用呎價約15,063元。據了解，買家心儀屋苑質素佳，而且位於高層可享遠景，睇樓數次即拍板入市自住。

資料顯示，原業主於2018年3月以約665萬元購入上述單位，持貨4年，帳面虧損64萬元，單位貶值約9.6%。本月至今該屋苑暫錄得10宗成交，較上月同期9宗成交增加1宗。

延伸閲讀【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

同場加映【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

香港置業 維景灣畔 將軍澳 二手市場

下一篇文章

華懋蔡宏興料明年樓價回升　升幅視乎經濟復甦情況
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情）
【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情）
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款