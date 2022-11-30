同區多年租客上車做業主　維峯高層戶業主700萬近乎平手離場　重返至2015年水平

美聯物業江雲龍表示，天后維峯為高層B室單位，實用面積約280呎，由於屋苑旺中帶靜，樓齡淺，而且原業主近期叫價回落至約730萬元，故獲同區多年租客垂青，見屋苑樓價回落，重返數年前水平，加上鍾情單位，議價後終以約700萬元成交，折合實用呎價約為25,000元。

原業主於2015年2月以約691.1萬元購入上述物業，持貨約7年多轉手帳面僅獲利約8.9萬元，帳面近乎平手轉售，反映樓價重返至2015年水平。

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