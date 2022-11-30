【騰訊700】騰訊雲將拓拉丁美洲及中東市場　另料Web 3.0成雲端技術新浪潮

▲ 【騰訊700】騰訊雲將拓拉丁美洲及中東市場 料Web 3.0成雲端技術新浪潮

騰訊 （00700） 今（30日）、明（12月1日）兩日在深圳舉行「數字生態大會」，展示如何透過產業互聯網及雲專業知識協助企業實現數碼化轉型。而騰訊雲將打入拉丁美洲及中東地區市場，將版圖進一步擴展至七個地區。

騰訊雲在國際市場拓展方面已經踏入第七年，業務發展維持上升趨勢，並將進一步開拓拉丁美洲及中東地區市場。騰訊雲目前在五個關鍵地區和市場營運業務，包括香港及澳門、東南亞、東北亞、歐洲和美洲。

現時，騰訊經已為全球超過10,000家合作夥伴建構了400多個定制化解決方案，共同協助200萬家客戶開展數碼化轉型之旅。騰訊雲的合作夥伴生態系統已佔業務總收益的三分之一。

展望未來，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，騰訊雲將透過擴大海外基礎設施覆蓋範圍、融入當地和發展服務合作夥伴網絡，繼續於全球市場投資雲及軟件業務，並為國際市場帶來更豐富的雲、視頻、人工智能、數據庫和網絡安全等產品。

Web 3.0料成雲端技術新浪潮

去年，騰訊雲在曼谷、法蘭克福、香港、雅加達、東京和聖保羅開設了六個全新數據中心，目前在全球五大洲的26 個地理區域營運着70 個可用區，提供艾字節級別（exabyte-level）的存儲容量，以及在全球多個國家和地區部署了超過2,800 多個加速節點。

騰訊雲在雲端技術領域擁有專業知識及在遊戲、音視頻解決方案領域累積了多年經驗，能為企業在Web 3.0 時代下拓展業務提供了可靠的基礎。騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹指，騰訊雲以支持 Web 3.0 社群採用關鍵技術為目標，包括物聯網、騰訊實時音視頻 （TRTC）、擴展實境（Extended Reality， XR）、遠程和多感官交互等，推動虛擬世界及現實世界之間的深層次聯繫。

另外，騰訊又指，企業微信作為騰訊的企業通訊交流平台，目前經已連接了超過1,000萬個組織與5億微信及WeChat活躍用戶。而騰訊的雲視頻工具騰訊會議（海外版為VooV Meeting）為全球超過3億用戶服務，而應用區塊鏈技術的電子簽名服務「騰訊電子簽」助力數以百萬計的用戶於15秒內完成合同簽署流程。同時，超過300萬位開發者透過雲開發 （Tencent Cloud Base）創建小程序、部署網絡應用程式及研發流動應用程式。

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編輯：伍鍵文