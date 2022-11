【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國

世界盃B組舉行最後一輪分組賽,伊朗球員如外界傳言有唱國歌,但多數球員面無表情。伊朗最終不敵美國無緣16強,但當地卻傳出不少慶祝畫面。有指是伊朗的示威者大肆慶祝,甚至有人放煙花。

【世界盃2022】卡塔爾認逾400外來工死亡 強調持續有改善環境 【下一頁】

【世界盃2022】伊朗贏波特赦逾700囚犯 政府威脅球員唱國歌 【下一頁】

日前有傳伊朗政府人員向在卡塔爾參加世界盃的球員施壓,以家人安全威脅要求賽前唱國歌。伊朗正選球員在香港時間周三凌晨(30日)舉行的末輪分組賽上有唱國歌,但他們多數面無表情。

Tonight in Iran. The moment the US Soccer team scored a goal against Islamic Republic of Iran’s football team.

This is Saghez the hometown of #MahsaAmini, 22-year-old woman whose brutal death by the regime's hijab police, sparking a revolution against the gender apartheid regime. pic.twitter.com/9J8JTR4UHc