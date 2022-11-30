【世界盃2022】伊朗球員有唱國歌 示威者放煙花慶祝不敵美國

世界盃B組舉行最後一輪分組賽，伊朗球員如外界傳言有唱國歌，但多數球員面無表情。伊朗最終不敵美國無緣16強，但當地卻傳出不少慶祝畫面。有指是伊朗的示威者大肆慶祝，甚至有人放煙花。

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日前有傳伊朗政府人員向在卡塔爾參加世界盃的球員施壓，以家人安全威脅要求賽前唱國歌。伊朗正選球員在香港時間周三凌晨（30日）舉行的末輪分組賽上有唱國歌，但他們多數面無表情。

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Tonight in Iran. The moment the US Soccer team scored a goal against Islamic Republic of Iran’s football team.

This is Saghez the hometown of #MahsaAmini, 22-year-old woman whose brutal death by the regime's hijab police, sparking a revolution against the gender apartheid regime. pic.twitter.com/9J8JTR4UHc — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 29, 2022

伊朗最終以一球不敵美國，僅得3分排小組第三，無法突破首圈賽事。雖然球隊落敗，但總部在英國的伊朗媒體Iran Wire卻在社交平台Twitter報稱，在美國攻入致勝一球時，伊朗國內傳出大肆慶祝的消息。

網上流傳不少影片，可見大批民眾在街頭慶祝美國隊入球，不少車輛響咹。完場哨聲響起後，伊朗國內甚至有人放煙花。據悉，多數慶祝畫面來自庫爾德族人聚居的地區或城市，慶祝者不少是伊朗示威者。

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責任編輯：吳漢培