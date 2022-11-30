【世界盃2022】世界盃相關釣魚電郵激增　專家提3大網絡安全建議

▲ 世界盃相關釣魚電郵激增。

世界盃2022開鑼至今，吸引不少球迷日夜追擊球賽及賽程消息。惟網絡安全解決方案供應商Check Point發現，有大量與賽事相關的網路釣魚攻擊出現，提醒公眾要時刻保持警惕。

【世界盃2022】FIFA 23模擬預測 阿根廷將擊敗巴西奪冠

Check Point表示，最近不少網絡攻擊活動與銷售最後一刻打折門票或宣布用戶贏得體育博彩有關，當中使用多種語言發送、與世界盃相關網路釣魚電子郵件更是激增。這些電郵、訊息或網站通常包含惡意鏈接，點擊後便會在裝置中安裝惡意軟體，或詢問登錄資訊以便駭客竊取，及試圖誘騙受害者交出銀行資訊。

分辨網站真偽 避免使用電郵鏈結

因應近期網路釣魚詐騙，該企提出3大網絡安全建議，包括1）警惕偽冒網站、2）切勿使用單一身份認證，以及3）保護行動裝置。

Check Point指，許多詐騙網站會使用與目標品牌相似的名稱，但往往出現多個拼寫錯誤。公眾需注意訊息的超連結，檢查是有否異常或可疑之處，只需稍加留意即可迅速辨別真偽。若電子郵件引導至某網站的登入頁面，民眾應直接訪問該網站並從該頁面登錄，以防範網路釣魚網站。

此外，身份認證盜竊是所有網路釣魚電子郵件的共同目標， Check Point建議，不要在不同的帳戶中，使用相同的使用者名稱和密碼，以免黑客竊取一個帳戶的認證後，即如同獲取可進入使用者其他帳戶的鑰匙。另需提防惡意簡訊，保護行動裝置免遭威脅，以及黑客從行動裝置中，獲取電郵，甚至其他網站帳戶的登入許可。

【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲 手機輸入關鍵字參與對戰

【世界盃2022】ZA Bank增設「射波假」 App玩遊戲送實體紀念版球隊卡

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：