▲ 【大行看法】恒生投資薛永輝：港股已反映大部分負面因素、明年料跑贏美股 中國正步向經濟復常方向

港股今年表現欠佳，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝認為，港股跑輸美股兩年，目前市盈率已跌至6.39倍的歷史低位，「估值好難再低」，大部分負面因素已反映，而且中國正步向經濟復常的方向，內房放寬政策推出的力度愈來愈大，故對港股前景審慎樂觀。

薛永輝指，由於亞洲其他地區有更好的投資機會，該行年中時大幅減持中港股市，現時減持的幅度已下降，變為「略為減持」，未來很大機會上調中港股市評級至「中性」或「增持」，預期港股明年有可能跑贏美股。

「美國接連加息的影響剛開始浮現，現時美債短息高於長息，預期美國未來會步入衰退，相信美企盈利預測下調、裁員只是開始，未來市場或會有更多下調盈利預測的消息。」

中短期投資可留意疫後通關機遇主題

內地近日疫情升溫，薛永輝稱，內地防疫政策已從一刀切，變成精準防疫，反映防疫政策正處於邁向經濟重啟的方向，但重啟時間表難以預測，因視乎疫情演變。恒生投資管理預期，中國今年經濟增長3.3%。

投資策略方面，薛永輝指，中短期投資可留意疫後通關機遇主題，如旅遊、服務業、高端科技、航空等行業，中長期則有三大結構性主題，分別是潔淨能源、高端科技、國內消費。

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記者：陳韻妍