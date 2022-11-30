  • 25°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買

科技 12:39 2022/11/30

分享：

分享：

Twitter再次延後推出Twitter Blue訂閱計畫，且將不能在Twitter iOS應用程式中購買。

Twitter焦點之一的Twitter Blue，首次推出當日便引發軒然大波而遭暫停服務。有報道指，Twitter再次延後推出Twitter Blue訂閱計畫，且將不能在Twitter iOS應用程式中購買。

【Twitter漏洞】Twitter數據外洩　540萬個帳戶資訊於黑客論壇中披露

據外媒《The Verge》報道，最近一個月，Elon Musk不斷在Twitter上發表針對蘋果（Apple）的言論，包括將蘋果會就應用程式在App Store的銷量，向應用程式開發商收取30%費用一事，稱之為「網路上的30%隱藏稅」。

由於蘋果此收費，將會直接削減應用程式開發商的盈利。加上，Twitter Blue訂閱計畫首次推出時，已引起一輪假冒潮。該報道引述消息人士指，原定於昨（29日）再次推出的Twitter Blue訂閱計畫已叫停，並且將迎來新變化，包括價格從7.99美元（約62.4港元）提高到8美元（約62.5港元），以及需要電話號碼驗證。

此外，有傳Elon Musk為免蘋果從中收取30%佣金，Twitter Blue計畫再次推出後，iOS版客戶有可能無法透過應用程式中訂閱，及支付相關計畫的費用。

【Twitter改革】Elon Musk稱收購Twitter後　新用戶註冊量創歷史新高

【Twitter亂局】Twitter推新認證方式　不同類型用戶設不同顏色剔號

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國罷工】美國鐵路公會擬下月罷工　科企轉用貨車運送芯片
2022/11/29
【美國罷工】美國鐵路公會擬下月罷工　科企轉用貨車運送芯片
【潛水手錶】潛水專用App《Oceanic+》　正式登陸Apple Watch Ultra
2022/11/29
【潛水手錶】潛水專用App《Oceanic+》　正式登陸Apple Watch Ultra
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
2022/11/29
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
今日
【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定

你可能感興趣

【美國罷工】美國鐵路公會擬下月罷工　科企轉用貨車運送芯片
18:30 2022/11/29
【美國罷工】美國鐵路公會擬下月罷工　科企轉用貨車運送芯片
【潛水手錶】潛水專用App《Oceanic+》　正式登陸Apple Watch Ultra
16:01 2022/11/29
【潛水手錶】潛水專用App《Oceanic+》　正式登陸Apple Watch Ultra
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
17:02 2022/11/29
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
電子支付 手機Apps 科技產品 社交平台 Apple Twitter iOS App Store

下一篇文章

【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智慧校園】5G智能水耕種植　AI分析植物生長
【智慧校園】5G智能水耕種植　AI分析植物生長
【網絡安全】快圖美外洩逾60萬客戶資料　HKCERT籲公眾應加倍注意可疑電郵和來電
【網絡安全】快圖美外洩逾60萬客戶資料　HKCERT籲公眾應加倍注意可疑電郵和來電
【自研電池】小鵬汽車擬組新團隊　官方：暫不會自研電池
【自研電池】小鵬汽車擬組新團隊　官方：暫不會自研電池
【職業安全】亞馬遜推新倉庫機械人　稱可提升工作場所安全度
【職業安全】亞馬遜推新倉庫機械人　稱可提升工作場所安全度
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部
【打擊不法行為】瑞典政府夥科研機構　聯手打擊高科技汽車罪案
【打擊不法行為】瑞典政府夥科研機構　聯手打擊高科技汽車罪案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款