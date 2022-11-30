【Twitter亂局】Twitter Blue再延遲推出　且將無法於App Store內購買

▲ Twitter再次延後推出Twitter Blue訂閱計畫，且將不能在Twitter iOS應用程式中購買。

Twitter焦點之一的Twitter Blue，首次推出當日便引發軒然大波而遭暫停服務。有報道指，Twitter再次延後推出Twitter Blue訂閱計畫，且將不能在Twitter iOS應用程式中購買。

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據外媒《The Verge》報道，最近一個月，Elon Musk不斷在Twitter上發表針對蘋果（Apple）的言論，包括將蘋果會就應用程式在App Store的銷量，向應用程式開發商收取30%費用一事，稱之為「網路上的30%隱藏稅」。

由於蘋果此收費，將會直接削減應用程式開發商的盈利。加上，Twitter Blue訂閱計畫首次推出時，已引起一輪假冒潮。該報道引述消息人士指，原定於昨（29日）再次推出的Twitter Blue訂閱計畫已叫停，並且將迎來新變化，包括價格從7.99美元（約62.4港元）提高到8美元（約62.5港元），以及需要電話號碼驗證。

此外，有傳Elon Musk為免蘋果從中收取30%佣金，Twitter Blue計畫再次推出後，iOS版客戶有可能無法透過應用程式中訂閱，及支付相關計畫的費用。

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責任編輯：殷凱怡

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