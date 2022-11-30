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【營商策略】PS5供貨不足挫玩家遊戲意欲　Sony遊戲機龍頭地位受動搖？

商業 12:38 2022/11/30

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市場憂慮PS5長達2年的缺貨潮，已打擊了玩家的遊戲意欲。（法新社圖片）

Sony推出的遊戲機PS5一直面對供應不足的問題，炒價更一度達8000元。除了貨源緊張外，現時更要面對市場競爭加劇的挑戰，為往後PS5的銷情埋下隱憂。

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據日經中文網報道，新冠肺炎疫情導致供應鏈混亂、半導體短缺等問題，令PS5由2020年11月正式推出市面以來，便一直陷入缺貨。Sony本月初更將2022財年的遊戲業務營業利潤預期下調300億日圓（約16.9億港元），至2,250億日圓（約126.7億港元）。原訂PS5銷售目標為1,800萬部，亦在半年內僅完成3成多。

雖然供應鏈漸漸恢復正常，PS5 7至9月的產量超出計劃的650萬部，但電器店反映，到貨後仍迅速缺貨。另一方面，亦有店員指出，最近有關庫存的查詢基本上都消失，憂長達2年的缺貨潮，已打擊了玩家的遊戲意欲。

PC遊戲、Xbox搶走PS5部分玩家

事實上，在美國市場已開始出現此趨勢。該市場佔PS5的全球銷量約37%，但銷量首位的寶座卻落於同樣在2020年11月推出的新款Xbox。Sony在遊戲機市場的市佔原本擁有優勢，但現時出現了變化。

另一方面，電腦遊戲的崛起，亦 PS5帶來挑戰。不少用戶亦會藉電腦玩電競遊戲。以Microsoft的Game Pass為例，若僅計算電腦遊戲，截至10月下旬的會員人數在一年內增至2.6倍。每年發行1萬多款的遊戲平台Steam等競爭對手，亦漸變得強大。

Sony如何迎戰？

Sony為了應對市場變化，已開始改變偏重PS遊戲機的戰略。除了推出面向遊戲用電腦的新品牌「INZONE」外，7月更推出顯示器和頭戴式耳機。

同時該企亦加快增產PS5，該企正在全力推進年底商戰提前供貨。2023財年的PS5銷售目標將比本財年目標增加約3成。到2023年2月推出PS5專用的虛擬現實（VR）眼鏡的新一代機型「PSVR2」，還將加強應對元宇宙(Metaverse)。

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責任編輯：葉泳珊

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