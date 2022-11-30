【冬日好去處】尖東聖誕燈飾正式亮燈 雪花圖案 x 巨型LED幕牆必影打卡位 參加攝影比賽搶先贏商戶現金券

歷史悠久的尖東聖誕燈飾，由昨日（29日）起正式亮燈。「閃爍尖東耀香江」活動今年已踏入40周年，信和集團特別以歷年標誌性圖案「雪花」為麼地里燈海的設計主題，燈海中央位置特設的巨型雪花圖案散發著濃厚復古味道，而新增設的變色特效亦令雪花不失現代感覺，「復古」與「現代」巧妙融合，帶來不一樣的「經典」感覺。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米的巨型LED幕牆，今年特設兩段主題動態影像，分別以「飄雪音樂盒」及「40周年經典重溫」為主題，為社區帶來聖誕喜悅氣氛之餘，同時亦帶領市民回顧歷來的經典燈飾，再次感受昔日的溫暖祝福；帝苑酒店今年掛上37顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛；麼地道沿路的三條天橋有以聖誕節飾品為主題的燈飾，再配合雪花在旁點綴伴襯，非常吸睛，絕對是一個不能錯過的攝影熱點。

南洋中心外牆以繽紛可愛的聖誕作主題，牆上掛上「Merry X’ mas」字眼，聖誕老人將會騎著鹿車經過，向各位展示動感而歡欣的一面，記得把握機會跟聖誕老人許下聖誕願望；永安廣場亦打造開心歡欣的聖誕景象，聖誕兔兔跟穿上聖誕裝束的小孩，為大家送上禮物和歡笑；千禧新世界香港酒店採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，為聖誕佳節增添璀璨氣氛，加上紅綠燈飾，閃耀亮眼，象徵喜樂處處；九龍香格里拉以聖誕奇夢為主題，臨海外牆燈飾，在萬千群星拱照閃出光芒，為大家締造奇幻無窮的聖誕回憶；富豪九龍酒店以炫目燈飾展示與聖誕佳節相關的主題圖案，讓大家感受到濃濃的聖誕喜悅，帶給旅客與市民不一樣的佳節祝福；海景嘉福洲際酒店以歐陸聖誕為主題，採用絢爛多姿的節日裝飾搭配閃爍燈光，營造溫馨浪漫的氣氛。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

攝影比賽贏取豐富禮品

為了慶祝40周年這個重要里程碑，主辦單位東尖沙咀地產發展商聯會今年特別舉辦了「尖東燈飾40周年」攝影比賽，並特設「當年今日@尖東」及「璀璨燈飾@尖東」兩個組別：「當年今日@尖東」參加者需以尖東燈飾懷舊照片或尖東燈飾今昔對照相片參賽； 「璀璨燈飾@尖東」則以尖東今年聖誕燈飾為主題參賽，並設有豐富獎品。

比賽詳情

由即日起至2023年1月2日，參加者只要按以上兩個主題將歷年曾拍攝過的尖東燈飾相片或今年拍攝的尖東燈飾相片，上載至個人Facebook或Instagram帳戶，並hashtag #tstepda40th、#tstelighting40th、#tste2022或#尖東燈飾40年，即可參與比賽，參加者可以上載多於1張相片。另外，首300位參賽者更可換領尖沙咀中心及帝國中心指定商戶50元現金券乙張（數量有限，送完即止）。

而40周年攝影比賽豐富獎品包括：海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊雙人自助晚餐（1份）、尖沙咀中心及帝國中心SP Senses 500元餐飲禮券兩張（共6份）、千禧新世界香港酒店The Lounge雙人下午茶套餐（適用於星期一至星期五）（共2份）、九龍香格里拉Lobby Lounge雙人下午茶（共2份）及帝苑酒店J’s 酒吧雙人下午茶套餐（1份）。

大會將因應參賽作品的珍藏價值、代表性、攝影技巧、相片構圖等揀選出優勝作品。有關活動詳情可瀏覽聯會網址。

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

聖誕及農曆新年燈飾亮燈時間表

燈飾 日期 時間 聖誕燈飾 2022年11月29日至2023年1月1日 周一至周日：晚上5:30時至11時 農曆新年燈飾 2023年1月16日至 2023年2月5日 ** 平安夜、聖誕日、除夕、元旦、農曆年三十及農曆年初一之亮燈時間將稍為延長

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月

責任編輯：嚴浩文