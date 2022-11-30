Kanye West離婚案達成和解 每月畀幾多贍養費？

黑人饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）今年正式與名媛Kim Kardashian離婚，有指兩人周一（28日）已經達成和解協議。Kanye日後每月需向Kim支付6位數字美元的贍養費用於撫養子女，並需承擔子女的學費和保安費用。

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Kanye與Kim於2014年5月結婚，婚後育有North、Saint、Chicago及Psalm共4名子女，直至2020年底宣布分居及申請離婚。

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《紐約郵報》引述法庭文件指，Kanye與Kim周一已完成離婚程序，並解決了子女監護權和財產分配等問題。

兩人簽署了58頁的和解協議，内容提到Kanye與Kim享有4名子女的共同監護權。

Kanye由周四（12月1日）起，需每月向Kim支付20萬美元（約156萬港元）作為子女撫養費。Kanye更需要負責子女保險沒有涵蓋的一半醫療費、一半保安費用和學費。

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如果雙方發生糾紛，就需要參與最少3個小時的調解。如果其中一人未能參與，另一人將獲得唯一決策權。兩人都有權在各自的生日等特殊日子探訪子女。

Kim獲分配位於洛杉磯Hidden Hills的昔日愛巢及加州Malibu等地的豪宅。而Kanye則會保留芝加哥的童年舊居、懷俄明州的牧場和比利時的單身公寓。

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責任編輯：鄭錦玲