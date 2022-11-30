  • 25°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Kanye West離婚案達成和解 每月畀幾多贍養費？

環球社會熱點 13:02 2022/11/30

分享：

分享：

黑人饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）今年正式與名媛Kim Kardashian離婚，有指兩人周一（28日）已經達成和解協議。Kanye日後每月需向Kim支付6位數字美元的贍養費用於撫養子女，並需承擔子女的學費和保安費用。

Nicole Kidman豪擲78萬買帽 突然現身連物主都震驚（有片） 【下一頁】

Kanye與Kim於2014年5月結婚，婚後育有North、Saint、Chicago及Psalm共4名子女，直至2020年底宣布分居及申請離婚。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《紐約郵報》引述法庭文件指，Kanye與Kim周一已完成離婚程序，並解決了子女監護權和財產分配等問題。

兩人簽署了58頁的和解協議，内容提到Kanye與Kim享有4名子女的共同監護權。

Kanye由周四（12月1日）起，需每月向Kim支付20萬美元（約156萬港元）作為子女撫養費。Kanye更需要負責子女保險沒有涵蓋的一半醫療費、一半保安費用和學費。

喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價100倍 【下一頁】

如果雙方發生糾紛，就需要參與最少3個小時的調解。如果其中一人未能參與，另一人將獲得唯一決策權。兩人都有權在各自的生日等特殊日子探訪子女。

Kim獲分配位於洛杉磯Hidden Hills的昔日愛巢及加州Malibu等地的豪宅。而Kanye則會保留芝加哥的童年舊居、懷俄明州的牧場和比利時的單身公寓。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Selena Gomez與碧咸大仔夫婦交好 捐腎閨蜜形同陌路
2022/11/26
Selena Gomez與碧咸大仔夫婦交好 捐腎閨蜜形同陌路
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
2022/11/24
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
Taylor Swift律師歌迷組隊 合力指證售票網壟斷行為
2022/11/23
Taylor Swift律師歌迷組隊 合力指證售票網壟斷行為
Elton John告別演唱會錯字幕「特朗普」竟離奇出現
2022/11/22
Elton John告別演唱會錯字幕「特朗普」竟離奇出現
【FTX破產】Justin Bieber慘成苦主 天價NFT貶值95%
2022/11/18
【FTX破產】Justin Bieber慘成苦主 天價NFT貶值95%

你可能感興趣

Selena Gomez與碧咸大仔夫婦交好 捐腎閨蜜形同陌路
09:05 2022/11/26
Selena Gomez與碧咸大仔夫婦交好 捐腎閨蜜形同陌路
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
14:35 2022/11/24
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
Taylor Swift律師歌迷組隊 合力指證售票網壟斷行為
16:54 2022/11/23
Taylor Swift律師歌迷組隊 合力指證售票網壟斷行為
歌手 離婚 洛杉磯 加利福尼亞

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間13:00）
世界最大活火山爆發 近40年來首次
世界最大活火山爆發 近40年來首次
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
調查指近7成英國人憂買不起聖誕大餐 食品通脹加劇
調查指近7成英國人憂買不起聖誕大餐 食品通脹加劇
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育
南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）
南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款