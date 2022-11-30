IMF與WTO同警告 去全球化對經濟有負面效果

環球經濟受俄烏戰爭及通脹高企等因素影響，嚴重陷入衰退危機。國際貨幣組織（IMF）及世界貿易組織（WTO）的領袖一同發出警告，經濟「去全球化」恐有負面效果，呼籲改為多元化供應鏈。

英國11月食品通脹率12.4%創新高 生鮮類帶動升幅 【下一頁】

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤後表示，因新冠肺炎疫情及俄烏戰爭，全球化面臨自二次世界大戰以來最大挑戰。奧爾基耶娃呼籲各國及地區，不要縮減全球貿易規模。

同場的WTO總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）認同格奧爾基耶娃觀點，指WTO估計如全球貿易分成兩大陣營，全球本地生產總值（GDP）長遠計算將減少5%。

伊韋阿拉指出，降低貿易量及採取更多貿易保護措施非但不會更易解決問題，反而增加難度。伊韋阿拉更稱保護主義﹑貿易脫鈎及碎片化（fragmentation）將極具破壞力，而且成本極高。

南韓首爾地鐵罷工 非繁忙時間班次減近3成 【下一頁】

兩人指發展中國家及新興市場或最受「去全球化」（deglobalization）及碎片化打擊，伊韋阿拉指有關國家的GDP可能出現雙位數跌幅。

奧爾基耶娃則指全球最大兩個經濟體—中國及美國的經濟增長放緩，數據認為兩國明年經濟增長甚至低於IMF在10月中時預測的2.7%。奧爾基耶娃稱商業及消費者情緒均顯示，今年第4季經濟活動持續減弱，估計趨勢將延續至2023年。

奧爾基耶娃指包括約半歐盟國家在內的全球3分1經濟體，可能在明年陷入衰退。現時通脹周期預計更長，但估計明年最終會回落至約6.5%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培