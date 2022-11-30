  • 25°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IMF與WTO同警告 去全球化對經濟有負面效果

環球經濟金融 12:30 2022/11/30

分享：

分享：

環球經濟受俄烏戰爭及通脹高企等因素影響，嚴重陷入衰退危機。國際貨幣組織（IMF）及世界貿易組織（WTO）的領袖一同發出警告，經濟「去全球化」恐有負面效果，呼籲改為多元化供應鏈。

英國11月食品通脹率12.4%創新高 生鮮類帶動升幅 【下一頁】

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤後表示，因新冠肺炎疫情及俄烏戰爭，全球化面臨自二次世界大戰以來最大挑戰。奧爾基耶娃呼籲各國及地區，不要縮減全球貿易規模。

同場的WTO總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）認同格奧爾基耶娃觀點，指WTO估計如全球貿易分成兩大陣營，全球本地生產總值（GDP）長遠計算將減少5%。

伊韋阿拉指出，降低貿易量及採取更多貿易保護措施非但不會更易解決問題，反而增加難度。伊韋阿拉更稱保護主義﹑貿易脫鈎及碎片化（fragmentation）將極具破壞力，而且成本極高。

南韓首爾地鐵罷工 非繁忙時間班次減近3成 【下一頁】

兩人指發展中國家及新興市場或最受「去全球化」（deglobalization）及碎片化打擊，伊韋阿拉指有關國家的GDP可能出現雙位數跌幅。

奧爾基耶娃則指全球最大兩個經濟體—中國及美國的經濟增長放緩，數據認為兩國明年經濟增長甚至低於IMF在10月中時預測的2.7%。奧爾基耶娃稱商業及消費者情緒均顯示，今年第4季經濟活動持續減弱，估計趨勢將延續至2023年。

奧爾基耶娃指包括約半歐盟國家在內的全球3分1經濟體，可能在明年陷入衰退。現時通脹周期預計更長，但估計明年最終會回落至約6.5%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
2022/11/29
南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
岸田文雄下指示 2027年防衛費增至日本GDP 2%
2022/11/29
岸田文雄下指示 2027年防衛費增至日本GDP 2%
歐盟就俄油價格上限未達共識 波蘭堅持低於G7水平
2022/11/29
歐盟就俄油價格上限未達共識 波蘭堅持低於G7水平
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育
2022/11/29
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育
拜登稱鐵路罷工破壞美國經濟 促國會出手阻撓
2022/11/29
拜登稱鐵路罷工破壞美國經濟 促國會出手阻撓

你可能感興趣

南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
17:11 2022/11/29
南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
岸田文雄下指示 2027年防衛費增至日本GDP 2%
16:55 2022/11/29
岸田文雄下指示 2027年防衛費增至日本GDP 2%
歐盟就俄油價格上限未達共識 波蘭堅持低於G7水平
16:06 2022/11/29
歐盟就俄油價格上限未達共識 波蘭堅持低於G7水平
經濟 全球化 經濟衰退 疫情 國際貨幣基金組織 世界貿易組織 通脹 戰爭 中國 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間13:00）

下一篇文章

【世界盃2022】卡塔爾認逾400外來工死亡 強調持續有改善環境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月30日 時間13:00）
世界最大活火山爆發 近40年來首次
世界最大活火山爆發 近40年來首次
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
調查指近7成英國人憂買不起聖誕大餐 食品通脹加劇
調查指近7成英國人憂買不起聖誕大餐 食品通脹加劇
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育
南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）
南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款