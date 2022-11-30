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【業績】中國水務中期少賺5%　中期息派16仙

股市 12:21 2022/11/30

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【業績】中國水務中期少賺5%　中期息派16仙

中國水務 （00855） 公布截至9月30日止六個月中期業績，收益按年升4.8%至67.85億元，溢利跌4.8%至9.7億元，中期股息按年持平為16港仙。

中國水務半日升1.5%，報6.26元。

期內，公司主營業務供水經營服務及供水接駁收入按年升2.3%至28.2億元，供水建設服務按年跌1.9%至22.5億元。而直飲水收入增長最快，按年升69.9%至4億元。

於11月3日，公司作為擔保人及作為借款人的公司全資附屬公司銀龍供水集團，就2.5億美元等同的五年期限銀團貸款融資連同最高2.5億美元等同的增額選項訂立融資協議。

公司指，所借金額預計將用於提前償還公司若干現有銀行融資。將須於一年內償還的未償還貸款再融資為長期貸款，此等提前改善債務架構的措施可顯著提升集團的流動資金狀況。

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編輯：姚卓然

港股 中國水務（00855）

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