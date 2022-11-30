▲ 【家族辦公室】調查：88%亞太區家族辦公室稱通脹風險最大 逾2成資產配置發達市場股票

萬方家族辦公室及Campden Wealth發布《2022年亞太區家族辦公室報告》，顯示亞太區家族辦公室普遍認爲通脹是金融市場中最顯著的風險，並正採取不同投資策略紓緩通脹所帶來的影響。

報告統計全球382個家族辦公室，其中 76 個來自亞太地區，亞太地區家族身家約12億美元，而亞太地區家族辦公室的平均管理資產（AUM）為 5.92 億美元。

增加房地產資產佔比助抗通脹

報告發現，88%亞太區家族辦公室認為通脹是金融市場最大的風險，利率上升（72%）和地緣政治風險（58%）緊隨其後。報告指出，約52%亞太區家族辦公室認為增加房地產資產佔比有助應對通脹，另外有50%認同可增加股票倉位，以及34%會減少債券組合年期抗通脹。

報告指出，54%亞太區家族辦公室正尋找新的投資機會，42%鍾情另類投資，此外已涉足可持續投資的亞太區家族辦公室中，可持續投資平均佔其投資組合的29%，並預計相關比例在未來五年內將上升至50%。另外，已經投資加密貨幣的亞太區家族辦公室中，59%表示會繼續持有加密貨幣，25%打算增持。

亞太區家族辦公室配置22%資產在發達市場股票

配置方面，全球家族辦公室平均將27%資產放在發達市場股票、13%直接投資到房地產、10%直接投資到私人企業、9%發達市場債券、5%為現金等。而亞太區家族辦公室則將22%資產放在發達市場股票、10%新興市場股票、10%直接投資到房地產、10%直接投資到私人企業、7%為現金等。

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記者：李哲毅