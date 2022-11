【世界盃2022】卡塔爾認逾400外來工死亡 強調持續有改善環境

今屆世界盃備受爭議,其中一項便是有指主辦國卡塔爾對外來民工的待遇問題。有英媒曾報稱,卡塔爾世界盃籌備過程中並有逾6,500名外來民工死亡。卡塔爾世界盃籌委會主席艾塞韋迪近日受訪承認,有約400至500名外來民工在籌備過程中死亡。

艾塞韋迪(Hassan Al-Thawadi)周二(29日)接受英國媒體TalkTV訪問時承認,估計在籌備過程中約有400至500名外來民工死亡,指當局有就事件商討,表明即使有一人喪生亦是問題。

但艾塞韋迪亦強調,卡塔爾每年來亦有改善世界盃建築場地的健康及安全標準,當地早在申辦世界盃前已了解有需要改革勞動環境。艾塞韋迪明言改善不止為舉辦世界盃,亦是當地政府了解改革的價值。

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe