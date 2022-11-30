【世界盃2022】卡塔爾認逾400外來工死亡 強調持續有改善環境

今屆世界盃備受爭議，其中一項便是有指主辦國卡塔爾對外來民工的待遇問題。有英媒曾報稱，卡塔爾世界盃籌備過程中並有逾6,500名外來民工死亡。卡塔爾世界盃籌委會主席艾塞韋迪近日受訪承認，有約400至500名外來民工在籌備過程中死亡。

【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片） 【下一頁】

艾塞韋迪（Hassan Al-Thawadi）周二（29日）接受英國媒體TalkTV訪問時承認，估計在籌備過程中約有400至500名外來民工死亡，指當局有就事件商討，表明即使有一人喪生亦是問題。

但艾塞韋迪亦強調，卡塔爾每年來亦有改善世界盃建築場地的健康及安全標準，當地早在申辦世界盃前已了解有需要改革勞動環境。艾塞韋迪明言改善不止為舉辦世界盃，亦是當地政府了解改革的價值。

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 28, 2022

【世界盃2022】伊朗贏波特赦逾700囚犯 政府威脅球員唱國歌 【下一頁】

艾塞韋迪指世界盃是改革的催化劑之一，促使政府不止在立法層面作出努力，更是致力執行相關要求。艾塞韋迪認為，現時卡塔爾可被視為中東地區勞動環境的標準。

另外，艾塞韋迪指外來民工死亡個案中，只有3宗與世界盃工程相關，另有37宗非工作相關的死亡個案發生在世界盃場館建築場地。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培