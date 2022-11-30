【解碼│鄭州富士康擾動】天風證券郭明錤：下調第4季蘋果iPhone出貨量預測20%　鄭州廠11月產能利用率僅20%

▲ 【解碼│鄭州富士康擾動】天風證券郭明錤：下調第4季iPhone出貨量預測20% 鄭州廠11月產能利用率僅20%

作為全球最大蘋果（Apple，美：AAPL）手機製造基地之一的鄭州富士康工廠近期爆發工人示威。號稱「最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤認為，鄭州iPhone工廠生產受到工人抗爭影響較預期顯著，故下修第4季的iPhone出貨量預估約20%至7,000萬至7,500萬部，目前市場共識則為8,000萬至8,500萬部。

郭明錤指出，iPhone 14 Pro與14 Pro Max在今季總出貨量較預期少1,500萬至2,000萬部，估計鄭州iPhone工廠在11月的平均產能利用率僅約20%，預期12月可改善至30%至40%。

和碩、立訊搶得部分鴻海訂單 但大量出貨需須12月下旬

報告提到，雖然和碩聯合（台：4938）跟立訊精密（深：002475）已分別自富士康母企鴻海（台：2317）取得約10%的iPhone 14 Pro與14 Pro Max訂單，但大量出貨最快也需至12月下旬，依照iPhone 14 Pro系列產能恢復進度，12月出貨量仍顯著低於預期。

郭明錤認為，蘋果與iPhone供應鏈的下行風險，因為iPhone 14 Pro系列售價高，故蘋果第4季的iPhone營收可能顯著低於市場共識20%至30%或以上。而鴻海除要面臨今季iPhone出貨及營收低於預期的挑戰，亦因蘋果想分散供應風險，故也難再繼續成為iPhone 15 Pro系列的獨家組裝廠商。

零組件供應商今季庫存較正常水準高

報告認為，零組件供應商普遍並沒有獲蘋果通知取消訂單，導致第4季零組件庫存較正常水準高數週，這將導致零組件出貨在明年首季或上半年可能出現更顯著按季及按年的衰退。

郭明錤預計，在經濟衰退期間，大部分今季iPhone 14 Pro系列的需求，將因顯著供需缺口而消失，而非推遲。

相關文章：

【TWTR】馬斯克：蘋果威脅要將Twitter app從App Store下架 早前就蘋果應否公布用戶審查行動進行公投

【富士康】富士康向鄭州廠房員工每月發放最多1.3萬元人民幣激勵 蘋果據報失去600萬部iPhone Pro產量

記者：李哲毅