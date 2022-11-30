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美國南達科他州下令 禁透過政府設備使用TikTok

環球社會熱點 11:31 2022/11/30

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字節跳動旗下TikTok於美國成為主流社交平台之一，但美國政界稱憂慮威脅國家安全，有意封殺TikTok。南達科他州州長更簽署行政命令，下令禁止政府僱員透過政府設備使用TikTok。

馬斯克指Apple威脅下架Twitter 停止投放廣告 【下一頁】

屬共和黨籍的南達科他州州長内姆（Kristi Noem）周二（29日）簽署行政命令，下令禁止政府僱員與外判員工利用政府設備使用TikTok。

她指控中方利用在TikTok上收集的信息來操縱美國人民，並從訪問TikTok的設備上收集數據。

内姆指州政府必須保障居民的數據私隱安全，因此有必要立刻採取行動。她更希望南達科他州能起牽頭作用，促使其餘州分和國會行動擴大禁令範圍。

不過TikTok駐洛杉磯的業務總監帕帕斯（Vanessa Pappas）早前表明，TikTok會保障美國用戶的所有數據，强調中方官員無權訪問這些數據。

英重新評估商用物業價值 亞馬遜料交多2.7億營業稅 【下一頁】

美國白宮、國會及海外投資委員會都將TikTok視為目標，正考慮採取措施改變TikTok在美國的營運方式。

有美國參議員早前更呼籲全面禁用TikTok，不過TikTok表明有信心與美國官員達成協議，允許TikTok繼續在美國營運。

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責任編輯：鄭錦玲

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