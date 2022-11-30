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【解碼│內房放水】大摩：疫情損中央三支箭威力　料內房銷售明年下半年才見反彈

股市 11:21 2022/11/30

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【解碼│內房放水】大摩：疫情損中央三支箭威力　料內房銷售明年下半年才見反彈

內地連發三箭放寬內房融資限制，摩根士丹利預計，內地將有更多寬鬆政策的共同發力，並支持實體房地產市場的復甦，但受疫情影響，可能要到2023年下半年中樓市銷售才會出現反彈。

摩根士丹利表示，近期眾多政策出台後，民營開發商的流動性壓力變得較小，並避免高質素企業陷入違約。可是，銀行會選擇性予財務穩固的企業提供便利，故認為對整個內房業僅有小許利好。內地監管當局將維持「房住不炒」的原則，而短期語調或會稍為放鬆，從而回復消費者情緒。

內房發展商乏土儲　銷售前景疲弱

至於內地新冠疫情的爆發，令市民擔心收入和工作不穩，拖慢內房銷售復甦。摩根士丹利預計，內地明年春天才會重新開放，料明年內房銷量升1.7%，銷售價值升2.2%，然而，由於發展商缺乏土儲，料銷售前景依然疫弱。不過，預計國企發展商的市佔率將會增加，而又料至2024年，內房盈利因銷售弱、遲交付、毛利受壓、資產減值等同樣偏弱。

該行相信，內地發展商最艱難的時期應該過去了，但在明年第二季經濟重開和銷售復甦實現前，保持中性看法。同時，該行看好土地儲備豐富的低風險國營藍籌房企，如潤地 （01109） 、保利、中海外 （00688） ，但對風險回報較高的優質民營發展商如龍湖 （00960） 看法更加正面，惟下調萬科 （02202） 和旭輝 （00884） 評級至「減持」。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

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