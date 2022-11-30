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【金融峰會】余偉文：見不到有因為對香港法制失信心而影響投資　透露3日峰會花費多少

宏觀解讀 11:16 2022/11/30

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【金融峰會】余偉文：見不到有因為對香港法制失信心而影響投資　透露3日峰會花費多少

黎智英國安法案聘用英國律師辯護，律政司上訴反對失敗後，港府提請人大釋法，再惹來對香港法治的批評。金管局總裁余偉文出席立法會會議時，被問及國際金融界對香港法治的看法，余偉文回應指，與投資者交往之中，見不到有任何因為對香港法制信心動搖而影響投資，反之有因為見到香港很多重要因素能保持並有新機遇，而慢慢將資金投入香港。

余偉文稱，投資者考慮一個地方投資不單看重當地法治，也會留意資金自由進出、投資機會等一籃子因素。他續稱，投資者對香港法制信心強，國家主席習近平7月在港重申香港普通法不變，也給予投資者信心。

金融峰會3日花1400萬元　擬辦央行間會議

金管局本月初舉行為期3日的國際金融領袖投資峰會，余偉文透露，峰會共花費1400萬元，涉及場地、製作公司等費用。

明年規劃上，余偉文表示，不單會在明年再辦峰會，也希望舉行央行間會議，讓不同地方監管機構親身看到香港市場正常化。 他續指，目前已有金融機構籌備明年1、2月在香港復辦旗艦會議活動，都可加深外界認識香港最新情況和機遇。

外匯基金第三季投資虧損1001億元 連虧三季、投資負回報6%，可見【下一頁】

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【金融峰會】金管局余偉文：逾200名金融機構高管參與峰會　計劃明年成立30周年再辦

記者：麥德銘

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