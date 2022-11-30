英國11月食品通脹率12.4%創新高 生鮮類帶動升幅

英國公布11月食品價格通脹率達12.4%創新高，生鮮食品帶動升幅，雞蛋等多款主要食品價格齊漲。零售業預計加價壓力仍未減退，今年聖誕節也會受到通脹打擊。

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英國商會British Retail Consortium（BRC）公布數據指，由於雞蛋、乳製品和咖啡等主要食品價格飆升，11月的食品價格通脹率達12.4%創新高。

其中生鮮食品受能源價格飆升、動物飼料和運輸成本上升等因素影響，11月的通脹率升至14.3%，較上月的13.3%高1個百分點。

11月的整體商店價格通脹率升至7.4%，是自2005年以來的最低水平。至於非食品通脹亦升至4.8%，高於上月的4.1%和3個月平均數4%。

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BRC行政總裁狄金森（Helen Dickinson）預計，商品價格壓力持續不減，今年聖誕節也會受到通脹衝擊，冬天零售前景似乎愈見黯淡。

市場研究公司NielsenIQ表示，零售商現時通過提供季節性折扣和減價促銷來應對，希望隨著12月來臨，消費者會增加支出。

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責任編輯：鄭錦玲