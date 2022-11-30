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【TSLA】標普：Tesla的電動車領導地位正在削弱　競爭對手以更便宜的車款搶佔市佔率

股市 10:40 2022/11/30

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【TSLA】標普：Tesla的電動車領導地位正在削弱　競爭對手以更便宜的車款搶佔市佔率

Tesla（美：TSLA）今年股價表現大不如前，標普環球出行（S&P Global Mobility）數據顯示，Tesla雖然仍是美國最暢銷的電動車品牌，但其領導地位正在削弱，競爭對手正以價格更便宜的電動車款搶佔其市場佔有率。

報道指，隨電動車在大眾市場的吸引力迅速上升，價格低於5萬美元（約39萬港元）的電動車型號出現極大需求，但Tesla卻尚未在這個領域展開真正的競爭。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前暗示會推出價格較低的電動車款，但產能及交付時間表仍存不確定性。

Tesla佔美國新車註冊量65%

截至第三季，Tesla佔美國新車註冊量65%，低於去年的71%及2020年的79%，預計2025年將降至不足20%，而屆時整體電動車車型的數量預計將從目前的48款增加至159款。

Tesla將於12月1日舉行Semi電動卡車交付儀式【下一頁】

Model 3 compat sedan為Tesla價格最便宜的電動車型號，起始價低於4.7萬美元。報告稱，Tesla定位正在改變，轉向提供更多可負擔的型號，但配備同等甚至更佳的技術，產能亦正升，但Tesla要維持現有市佔率，則仍具挑戰。

Tesla正面對通用汽車（美：GM）Bolt及Bolt EUR、現代汽車loniq5、起亞汽車EV6、福士汽車ID.4及日產Leaf等車款的競爭。

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

相關文章：【TSLA】尹錫悅：向Tesla提供「度身訂造」方案、吸引來韓建超級工廠

相關文章：【TSLA】Tesla即日起在內地回收逾8萬輛汽車、涉3大型號　因軟件及安全帶問題

編輯：陳韻妍

美股 汽車 電動車 日產 起亞 現代汽車 馬斯克 Tesla 美國

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