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【AWS re:Invent 2022】加強數據分析　可再生能源供應更穩定

科技 10:48 2022/11/30

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可再生能源系統會帶來大量新的電力供應來源，系統變得更為去中心化，因此以數碼工具進行電網整體的連結，將是電力公司營運的重要發展。

全球暖化持續升溫，增加可再生能源的使用比例成為未來電力供應發展，致碳中和的重要方法。能源公司Engie便在AWS re:Invent 2022大會分享，該企大規模運用數據分析技術，紓解可再生能源供應的不穩定性，並實現節省都市的電力消耗。

再生能源例如太陽能、風力的供應，在技術上已相對早期變得更為成熟與普及，惟最大問題是不穩定性。能源公司Engie的執行副總裁（數碼與IT）Biljana Kaitović日前分享，該企2015年開始定下能源碳中和的目標，近年加強運用數據分析技術，以發展可再生能源，

數據與數碼工具將會是能源發展的重要方向。

她表示，業界預測未來能源需求仍會持續上升50%，發展可再生能源供應具逼切需要，但太陽能等受到天氣因素影響，如何實現穩定供應？

不同能源來源之間具一定互補性，只要及早預測，配置安排，仍可將能源成本最佳化。

舉例，整個電力組合中進行自動化的調配，在陽光不足時增加風力的估比，以免出現電力不足的情況。整個系統，需要大量人工智能、物聯網數據，製作模型以預早分析。

【培育人才】AWS DeepRacer首次開放企業參與　港企組隊提升員工ML認知

可再生能源系統會帶來大量新的電力供應來源，系統變得更為去中心化，因此以數碼工具進行電網整體的連結，將是電力公司營運的重要發展。她續指，減少市民用電量亦是達成碳中和的方法之一，機械學習不停分析城市的電力使用情況，進行產能調整，可望進一步減少都市消耗電力情況達15%，「這亦只是一個開始。」

本星期AWS在拉斯維加斯舉辦年度會議AWS re:Invent大會。會上AWS行政總裁Adam Selipsky指出，企業數據持續爆發性增長，舉例三星每秒要處理8萬個顧客請求，Expedia集團每年運用AI進行為6千億次預測。他續指出，他指出，AWS冀持續推出多種數據工具，成為企業用戶釋放數據力量的一站式平台。

【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心　創建全球量子網絡

一如往年，AWS發布多項與數據相關的新服務。其中，數據預測技術QuickSight Q便把預測技術提升，現時該應用運用自然語言查詢，AWS用戶可直接就存儲在AWS的數據「提問」，舉例當手上有過往的銷售成績統計，用戶可在QuickSight Q直接輸入問題，要求系統預測未來12個月的成績，會自動產生互動式報表，更可詢問系統，為何某個月的銷售會特別理想。用戶即使沒有數據分析與編程知識，仍可透過文字提問獲得分析結果。

記者：周俊霖

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