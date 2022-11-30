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南韓首爾地鐵罷工 非繁忙時間班次減近3成

環球社會熱點 10:38 2022/11/30

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繼貨車司機後，南韓首都首爾的地鐵亦宣布罷工。工會周二（29日）宣布與資方談判破裂，在周三（30日）發起罷工。受罷工影響，周三早上繁忙時間出現數宗延誤事件，非繁忙時間服務將減接近3成。

南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠 【下一頁】

首爾地鐵勞資雙方周二重啟談判，商討加薪及人手問題。惟經過8小時會議後，雙方分歧未能進一步收窄，工會宣布談判破裂，並在周三起發起罷工。今次亦是當地自2016年9月後，相隔6年再次出現地鐵罷工。

工會自周三早上6時30分起罷工，基本上所有線路的服務受影響。早上繁忙時間曾出現數宗受阻事故，但資方派遣替工成功解除。資方動員退休前員工及非工伯成員，維持早上繁忙時間的服務。

據指非繁忙時間班次因罷工將降至正常水平的72.7%，傍晚繁忙時間的服務亦只有正常的85.7%。首爾市政府已增加巴士傍晚繁忙時間班次，減少今次地鐵罷工造成的影響。

南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版） 【下一頁】

韓聯社報稱，代表地鐵8成員工﹑近1.3萬人的兩大工會反對資方提出，在2026年時削減逾1,500名人手﹑只在明年上半年繼續請人的提議。

工會指摘資方無視5月時簽署的協議，拒絕招聘更多人手，重開因新冠肺炎疫情面停止的通宵班次。然而，首爾地鐵表明無意減少負責安全及維修的人手，只打算外判外部工作，如內部餐廳服務。

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責任編輯：吳漢培

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