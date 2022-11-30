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【聯繫匯率】余偉文：無意更改聯匯制度　沽空港元新聞後港元反而偏強

宏觀解讀 10:29 2022/11/30

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【聯繫匯率】余偉文：無意更改聯匯制度　博脫鈎新聞後港元反而偏強

有著名對沖基金經理上周揚言已部署港元淡倉，博取港元與美元聯繫匯率脫鈎機會。金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會特別會議時稱，絕對有資源、能力和決心維持貨幣穩定，聯匯制度近40年經歷不同周期和金融風暴，市場對聯匯信心很強，「無意改變這個這麼好的制度」。

余偉文稱，過往不時有傳聞稱有人博取聯匯脫鈎，有些是基於不完全認識聯匯制度，甚至是因為持有相應港元倉位而發表言論。他指出，在近期最新新聞公布後，港元匯率是偏強而不是偏弱，顯示市場信心很強，而且目前香港外匯儲備達4000多億美元，相當於香港貨幣基礎1.7倍。

對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎 10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解，可見【下一頁】

他續稱，在相關新聞公布後，局方與投資界保持聯絡，個別大型銀行研究部都有在其後發表報告，印證金管局看法。

港府今年財赤料逾千億，對於有憂慮香港出現結構性財赤將影響港元穩定，余偉文稱，外匯基金規模達4萬億元，規模相當大，聯匯制度可以息率高低來維持港元穩定，除非有極特殊情況，否則毋須動用外匯儲備入市，不太擔心個別年份財赤會動搖金融穩定。

外匯基金第三季投資虧損1001億元 連虧三季、投資負回報6%，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

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【聯繫匯率】「聯匯之父」：投機者低估香港堅守聯匯制度決心　即使港元利率暴漲仍不會放棄

【聯繫匯率】大摩：維持聯匯制度符合內地和香港的利益

記者：麥德銘

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