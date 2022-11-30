▲ 【電動車】比亞迪目標明年在墨西哥銷售1萬輛電動車 期望後年賣3萬輛

據外電《路透》報道，比亞迪 （01211） 將於明年在墨西哥銷售電動車，目標 2023年在墨西哥市場銷售1萬輛汽車，2024年銷售2萬至3萬輛，並希望長期總市場份額可達約10%。

比亞迪現回吐1.6%，報179.1元。

比亞迪墨西哥分部主管 Zhou Zou 表示，明年比亞迪將通過墨西哥的八家經銷商，在銷售轎車車型「漢」的同時，也將開始銷售純電版SUV「唐」。 另外， Zou 表示，公司 又目標2023年可在 墨西哥獲得15個合法代理商，2024年更達30個。

然而，公司 未有披露兩款車的售價，但Zou強調該車價錢宜人，更指「比亞迪為大眾所造的汽車」。

在9月，比亞迪在歐洲預售 「唐」和「漢」車款約為7.2萬歐元（約58.2萬港元或7.25萬美元），可是， 據該國統計機構的數據， 只有少數墨西哥人每年賺取多於1萬元。

同時，又 根據墨西哥汽車工業協會的數據，今年首8 個月售出的汽車中只有4.5%是混合動力汽車，即在總銷量近69.3萬輛中約有3.1萬輛。

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編輯：姚卓然