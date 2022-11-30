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【外匯基金】外匯基金第三季投資虧損1001億元　連虧三季、投資負回報6%（第二版）

宏觀解讀 11:38 2022/11/30

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【外匯基金】外匯基金第三季投資虧損1001億元　連虧三季、投資負回報6%

金管局高層今早出席立法會時公布，外匯基金第三季投資虧損1001億元，首三季累計投資虧損2655億元，相當於首三季投資負回報6%。外匯基金不單連續三季虧損，上季4大類投資表現齊錄損手，為年內首見。金管局總裁余偉文解釋，美國大手加息，美元大幅升值，導致環球股市及債市急跌，料全年外匯基金再錄得虧損。

展望明年，余偉文指，利率上行令借貸成本水漲船高，部分地區有機會因各項不明朗因素夾雜下進入經濟衰退，料金融市場會繼續波動，金管局和其他投資者都應繼續保持審慎投資策略。

李達志：首三季負回報6%已勝普遍股債配置

金管局副總裁李達志表示，2022年首三季投資環境惡劣，首三季股票、債券和主要非美元貨幣匯兌，在近半世紀首次同時錄得負回報，直言是投資市場「無險可避」。

李達志稱，外匯基金首三負回報6%，相對市場常見的股債投資組合，即使是較保守的「股票20%、債券80%」配置，年內投資回報也要虧損21%。

余偉文補充，外匯基金規模大，因應量寬周期逆轉，於近年提高現金或近期票據比例，而由非傳統資產組成的長期增長組合令投資多元化，都令外匯基金在利率上升時減輕虧損。不過，他強調外匯基金肩負維持香港貨幣穩定責任，投資組合在市況差時可抵禦衝擊，在市況佳可能不及市場表現。

金管局最新披露外匯基金表現：

投資表現（港元） 2022年第三季 2022年首三季    
香港股票 -273億 -358億
其他股票 -192億 -924億
債券 -228億 -787億
外匯 -308億 -436億
其他投資 （未入帳） -150億
投資收益（虧損） -1001億 -2655億

以下為金管局7月底公布的外匯基金首兩季投資表現。

投資表現（港元） 2022年第一季 2022年第二季    
香港股票 -94億 +9億
其他股票 -246億 -486億
債券 -347億 -212億
外匯 +137億 -265億
其他投資 +62億  -
投資收益（虧損） -488億 -954億

余偉文：無意更改聯匯制度 沽空港元新聞後港元反而偏強，可見【下一頁】

外匯基金上季向港府財政儲備支付80億　年內款項大縮水

外匯基金上季會向港府財政儲備支付80億元，並向其他港府基金和法定組織支付55億元。首三季，外匯基金向財政儲備支付款項為284億元，與2020年、21年全年698億、930億元有明顯差距。

對於近期港元走強，余偉文稱，港元兌美元轉強至近7.8，主要受3大因素影響，分別是本地股市回升、年結需求帶動息率上升以及美元稍為轉弱。他預警，如果美國12月繼續加息，不排除資金流出港元，令港元再度轉弱。

余偉文：見不到有因為對香港法制失信心而影響投資 透露3日峰會花費多少，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

相關文章：【外匯基金】外匯基金上半年投資虧損1442億元、歷來最大虧損　余偉文：下半年投資環境仍十分困難

編輯：麥德銘

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香港金融管理局 李達志 外滙 余偉文 港股 債券 立法會 基金

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【美國減息】巴克萊預期聯儲局明年11月才減息　美國經濟衰退延遲至明年第二季才開始
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