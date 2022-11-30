【外匯基金】外匯基金第三季投資虧損1001億元　連虧三季、投資負回報6%

上一篇文章
【港股市況】滙豐、友邦、港交所升逾2% ATM回軟、恒生指數低開轉升（不斷更新）
金管局高層今早出席立法會財經事務委員會特別會議作簡報，金管局公布，外匯基金第三季投資虧損1001億元，首三季累計投資虧損2655億元，相當於首三季投資負回報6%。
金管局副總裁李達志表示，2022年首三季投資環境惡劣，首三季股票、債券和主要非美元貨幣匯兌，在近半世紀首次同時錄得負回報，直言是投資市場「無險可避」。
金管局最新披露外匯基金表現：
|投資表現（港元）
|2022年第三季
|2022年首三季
|香港股票
|-273億
|-358億
|其他股票
|-192億
|-924億
|債券
|-228億
|-787億
|外匯
|-308億
|-436億
|其他投資
|（未入帳）
|-150億
|投資收益（虧損）
|-1001億
|-2655億
以下為金管局7月底公布的外匯基金首兩季投資表現。
|投資表現（港元）
|2022年第一季
|2022年第二季
|香港股票
|-94億
|9億
|其他股票
|-246億
|-486億
|債券
|-347億
|-212億
|外匯
|+137億
|-265億
|其他投資
|+62億
|-
|投資收益（虧損）
|-488億
|-954億
相關文章：
【外匯基金】外匯基金上半年投資虧損1442億元、歷來最大虧損 余偉文：下半年投資環境仍十分困難