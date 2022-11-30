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【外匯基金】外匯基金第三季投資虧損1001億元　連虧三季、投資負回報6%

宏觀解讀 09:37 2022/11/30

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金管局高層今早出席立法會財經事務委員會特別會議作簡報，金管局公布，外匯基金第三季投資虧損1001億元，首三季累計投資虧損2655億元，相當於首三季投資負回報6%。

金管局副總裁李達志表示，2022年首三季投資環境惡劣，首三季股票、債券和主要非美元貨幣匯兌，在近半世紀首次同時錄得負回報，直言是投資市場「無險可避」。

金管局最新披露外匯基金表現：

投資表現（港元） 2022年第三季 2022年首三季    
香港股票 -273億 -358億
其他股票 -192億 -924億
債券 -228億 -787億
外匯 -308億 -436億
其他投資 （未入帳） -150億
投資收益（虧損） -1001億 -2655億

以下為金管局7月底公布的外匯基金首兩季投資表現。

投資表現（港元） 2022年第一季 2022年第二季    
香港股票 -94億 9億
其他股票 -246億 -486億
債券 -347億 -212億
外匯 +137億 -265億
其他投資 +62億  -
投資收益（虧損） -488億 -954億

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【外匯基金】外匯基金上半年投資虧損1442億元、歷來最大虧損　余偉文：下半年投資環境仍十分困難

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