【鋰電股】中創新航不服侵權案敗訴、決定上訴　否則須向寧德時代賠296萬人幣

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中創新航 （03931） 就遭寧德時代（深：300750）入稟控告之侵權訴訟經福州中院開庭審理，並判處中創新航敗訴，須向寧德時代賠償達296萬元人民幣。然而，中創新航不服判決，因而決定向最高人民法院提出上訴。
公司於昨（29日）收到福州中院作出的《民事判決書》，判處中創新航：
中創新航表示，判決為福州中院的一審判決，並非終審生效判決，將在上訴期內就該一審判決向最高院提出上訴，尚無法確定終審判決時間和結 果。同時，涉訴專利中部分維持有效的權利要求，也尚處於北知院的審理中。因此，公司目前無需支付福州中院的一審判賠額。同時，公司亦認為，動力電池領域的技術進步和產品迭代速度快，公司產品已採用更先進的技術，與涉訴專利的早期技術完全不同，已不存在本公告判決中提及的需要立即停止銷售涉訴產品的情形。
因此，本公告判決不會對公司當前及未來的生產經營產生不利影響。本公告訴訟的相關風險已在招股章程中作出充分披露。公司將視最高院的侵權訴訟終審判決和專利行政訴訟終審生效判決，確定是否需要依據會計準則的要求進行相應的會計處理。公司表示，會積極的採取相關法律措施，維護自身合法權利，並切實維護公司和全體股東利益。
該案為於招股書提到，有關於2021年10月收到福建省福州市中級人民法院送達的民事起訴書（案號： （2021） 閩01民初2594號）。根據起訴書，寧德時代（深：300750）針對公司及寧德市星元汽車貿易（一家獨立於公司的汽車銷售商）就「集流構件和電池」（ZL201810039458.6）的涉訴專利提出的知識產權侵權索賠。
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編輯：姚卓然