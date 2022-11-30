【港股市況】汽車股、中資電訊股造好　美團升逾3%、恒生指數尾市升逾200點（不斷更新）

港股昨大升約900點後，今早半日升反覆向好。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 升0.3%。中資電訊股造好，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 分別升逾5%破頂，中移動 （00941） 升逾1%。恒生指數低開63點，其後反覆向好，恒指半日升40點，報18245點，成交776.7億元。科指微升不足1點，報3696點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：29】體育用品股尾市向上，李寧 （02331） 升5%，安踏 （02020） 升近3%，特步 （01368） 升近2%。

【15：29】美團 （03690） 升逾5%，高見165.8元，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升近2%。

【15：22】港股尾市升幅進一步擴大至逾300點，高見18563點，最新報18524點，升320點，科指升2.1%，報3772點。

【15：10】【芯片大戰】中國據報招募騰訊阿里等科企參與設計芯片 建北京開源芯片研究院

【15：09】美團 （03690） 升逾3%，高見161元，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 升0.8%。

【15：08】恒指最新升近250點，報18449點，升245點，科指升1.4%，報3745點。

【14：56】港股升幅再擴大至百點，報18333點，升128點，科指升0.3%，報3705點。

【14：27】【中國經濟】中國褐皮書調查：逾半中國公司本月有員工確診 月內經濟難有起色

【14：04】【騰訊700】騰訊雲將拓拉丁美洲及中東市場 另料Web 3.0成雲端技術新浪潮

【14：03】聯通 （00762） 午後曾升逾8%，破頂高見4.52元，最新仍升6%，中電信 （00728） 升逾6%破頂高見3.28元，中移動 （00941） 升逾1%。聯通董事長劉烈宏昨日在業績說明會上回應稱，過去20年的估值模型和披露口徑已經無法再精準地反映出5G時代，特別是數字經濟時代運營商的真實投資價值。

【14：00】港股午後曾升200點，觸18400關口，高見18405點，最新升勢回順，升32點，報18236點，科指跌0.4%，報3679點。

【13：22】阿里巴巴 （09988） 轉升0.2%，美團 （03690） 升近2%，騰訊 （00700） 跌0.5%。

【13：13】恒指升幅擴大至逾百點，報18330點，升126點，科指升0.5%，報3714點。

【13：04】造車新勢力個別發展，其中小鵬汽車 （09868） 績前升逾6%，理想汽車 （02015） 升逾4%；蔚來 （09866） 逆市跌1%。

【13：01】吉利 （00175） 午後升逾9%，比亞迪 （01211） 升逾4%。另外，長汽 （02333） 升逾8%，廣汽 （02238） 升逾3%，華晨 （01114） 升逾4%破頂高見4.67元。

【13：00】恒指午後初段續靠穩，升約45點，報18250點，科指升近0.1%，報3697點。

【12：42】【大行看法】恒生投資薛永輝：港股已反映大部分負面因素、明年料跑贏美股 中國正步向經濟復常方向

【12：21】【業績】中國水務中期少賺5% 中期息派16仙

【12：00】恒指半日升40點，報18245點，成交776.7億元。科指微升不足1點，報3696點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 升0.3%。中資電訊股造好，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 分別升逾5%破頂，中移動 （00941） 升逾1%。

【11：50】汽車股造好，其中吉利 （00175） 最新升7%，高見11.16元。

【11：30】美團 （03690） 升幅擴大至逾1%，高見157.5元，大市最新升約75點，報18280點，科指升0.3%，報3708點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.2%，深證升0.4%，創業板指升0.2%。

【11：21】【解碼│內房放水】大摩：疫情損中央三支箭威力 料內房銷售明年下半年才見反彈

【11：17】【金融峰會】余偉文：見不到有因為對香港法制失信心而影響投資 透露3日峰會花費多少

【11：12】阿里巴巴 （09988） 跌0.9%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 則反覆轉升0.1%。

【11：04】【互聯網企業】工信部：首10月內地規模以上網企利潤1119億元人幣 按年下降11.1%

【11：01】國美零售 （00493） 升幅擴大至兩成，高見0.204元。

【10：58】物管股回吐，其中碧桂園服務 （06098） 跌半成，融創服務 （01516） 跌近7%。

【10：52】吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升5%，比亞迪 （01211） 升逾1%，廣汽 （02238） 升逾3%，華晨 （01114） 升0.7%。

【10：46】大市反覆，恒指最新轉升37點，報18242點，科指跌0.1%，報3690點。

【10：41】聯通 （00762） 升幅擴大至逾5%，高見4.4元破頂。中移動 （00941） 升1%，中電信 （00728） 升逾4%，破頂高見3.23元。

【10：38】小鵬汽車 （09868） 績前向好，股價升2%高見29.8元。

【10：30】澳門政府宣布，所有在澳人士（包括澳門居民與非居民）即日起至周五須每天進行一次新型冠狀病毒快速抗原檢測，銀娛 （00027） 升0.1%，金沙 （01928） 升0.9%。另外，永利 （01128） 升1%，美高梅 （02282） 升0.6%，澳博 （00880） 跌0.8%，新濠 （00200） 跌0.5%。

【10：26】聯通 （00762） 股價破頂升近3%，高見4.29元。

【10：21】內房股回吐，中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 跌近2%，龍湖 （00960） 跌1%。

【10：17】國美零售 （00493） 回吐一日後，股價今早逆市再升逾11%，高見0.188元，成交2.3億元。

【10：10】力勁科技 （00558） 績後下挫，最新跌14%，低見7.21元。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 分別跌逾1%，小米 （01810） 跌0.3%。

【10：05】【電動車】比亞迪目標明年在墨西哥銷售1萬輛電動車 期望後年賣3萬輛

【09：59】恒指再度轉跌1點，科指跌0.5%，報3678點。

【09：54】康希諾生物 （06185） 逆市軟跌0.7%，低見100.6元。

【09：49】大市升幅擴大至152點，報18357點，科指升0.7%，報3720點。

【09：44】商湯 （00020） 升6%，高見1.95元。

【09：43】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 分別升逾2%，中移動 （00941） 升0.2%。

【09：40】大市早段轉升約39點，報18244點，科指跌0.3%，報3683點。

【09：34】中國11月官方製造業PMI為48，低於預期的49及前值49.2。11月非製造業PMI為46.7，低於預期的48及前值48.7。

【09：34】建發國際 （01908） 公布以先舊後新方式向不少於6名承配人配售4500萬股，每股作價17.98元，比昨日收市價折讓約9.47%，建發國際跌逾8%，早段曾低見17.5元穿配售價。

【09：32】【中概股｜業績】寶尊電商挫6% 第三季經整純利虧轉盈

【09：29】【Tesla概念股】力勁科技低開近半成 上半財年少賺16.3% 中期息減派33.3%至4仙

【09：28】360數科 （03660） 上市翌日，股價高開逾9%，報56.8元創上市新高。

【09：28】【業績︱阿里系】阿里影業彈高7% 中期虧損大幅收窄至2232萬人幣 收入按年增35%

【09：22】滙豐 （00005） 升逾2%，ATM回吐，美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，嗶哩嗶哩 （09626） 績後升近11%，恒生指數低開63點，開報18141點，科指跌0.4%，報3679點。

【業績｜Bilibili】嗶哩嗶哩第三季淨營業額增11%

【09：19】【外匯基金】金管局高層出席立法會會議 將披露外匯基金第三季投資表現

【09：13】【鋰電股】中創新航不服侵權案敗訴、決定上訴 否則須向寧德時代賠296萬人幣

【09：13】期指開報18280點，跌54點。

【08：51】恒指黑期升約30點，報18240點，道指期貨升10點，報33867點。

【08：32】【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245接近下限定價 超購近0.5倍一手中籤率80%（附分配結果連結）

【08：29】【商湯20】AI股商湯管理層再自願延長股份禁售期2年 即至2024年底

【08：22】今日共有5隻新股首日招股，包括內地民營保險服務商陽光保險 （新上市編號：06963） 、內地互聯網公司花房集團 （新上市編號︰03611） 、內地5G物聯網解決方案提供商濠暻科技 （新上市編號︰02440） 、牙科服務提供商美皓醫療集團 （新上市編號：01947） ，以及中國眼科醫療器械供應商高視醫療 （新上市編號︰02407） 。

【新股IPO】陽光保險6963今起招股 入場費3257.5元

【新股IPO】花椒直播母企花房集團3611今日起招股 一手入場費約3636元

【新股IPO】內地物聯網濠暻科技2440今日起招股 一手入場費約3313元

【新股IPO】牙科服務提供商美皓集團1947今日起招股 入場費約為5050元

【新股IPO】眼科醫療器械供應商高視醫療2407今日起招股 入場費約5192元

【07：45】港股ADR收報18216點，升12點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價高1.37元或3%。騰訊 （00700） ADR折合報283.97元，較港收市價低1.83元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.98元，較港收市價0.77元或1%。

【HSBC滙豐】滙豐售加拿大業務 料產生57億美元稅前利潤 考慮2024年適量派息、回購等退還股東

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國消費者信心指數降至4個月低位，道指一度跌187點，尾市反覆回穩，最終道指收升3點，報33852點；標指跌6點，報3957點；納指跌65點或0.59%，報10983點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

責任編輯︰梁浩碩