人行降準保衛經濟　房企融資蓄勢待發

由於近日中國新冠疫情惡化，加上早前中央公布的二十條優化防控措施未有確實執行，部份城市更出現防疫收緊的情況，令市民對政策放寬的期望落空，民間開始對政府一直堅持的“動態清零”政策表達反對聲音，一些主要的城市更出現抗議活動，人民幣受有關事件影響一度大幅下滑，中國、以至其他新興市場的股市亦受到波及。其後，中國當局未有以強硬態度堅持動態清零政策及處理有關示威，人民幣逐步收復失地。筆者認為中央可能在短期內出台加強執行優化方案以符合市民預期，穩定社會。事件一旦持續發酵，可能導致防疫政策方向面臨更大調整壓力。

另外，中國上月經濟數據疲軟，人行上周五決定下調金融機構存款準備金率0.25厘，以抵抗全球經濟放緩以及國內新冠疫情擴大的影響。筆者認為，雖然降準幅度較市場預期小，但預計仍能有效發揮提供流動性和鼓勵銀行積極放貸的作用，配合房地產一系列刺激措施，這亦可視為明年人行將維持寬鬆立場的重要訊號。樓市方面，中國證監會發布五項政策優化措施， 解除多年來對房地產企業股權融資的禁令，允許上市房企發行股份，以償還債務，或進行併購，被視為支持樓市的第三箭，短期內亦有助支持市場情緒。

責任編輯︰梁浩碩