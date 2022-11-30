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【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245接近下限定價　超購近0.5倍一手中籤率80%（附分配結果連結）

新股IPO 08:32 2022/11/30

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【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245接近下限定價　超購近0.5倍一手中籤率80%（附分配結果連結）

加勤資源 （02245） 公布招股結果。內地鎳全產業鏈公司以每股15.8元定價，為招股價範圍15.6元至19.96元的接近下限定價，集資淨額35.16億元人民幣，一手中籤率80%，抽2手（400股）即可穩獲一手。加勤資源將於12月1日掛牌。【分配結果連結】

加勤資源於香港公開發售共錄得13455人認購，超額認購0.47倍，國際發售部分超額0.4倍。

所得款項淨額約56.4將用於奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設，24%將用於向CBL（其與寧德時代）成立的合營企業額外注資，9.6%用於位於印度尼西亞的鎳礦資源的潛在少數股權投資，10%用作營運資金及作一般公司用途。

【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245今日起招股　一手入場費約4032元 （第二版）

【新股IPO】陽光保險6963明起招股　入場費3257.5元

【新股IPO】花椒直播母企花房集團3611今日起招股　一手入場費約3636元

【新股IPO】內地物聯網濠暻科技2440今日起招股　一手入場費約3313元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

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港股 IPO 力勤資源（02245）

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