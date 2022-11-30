  • 24°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 08:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商湯20】AI股商湯管理層再自願延長股份禁售期2年　即至2024年底

股市 08:29 2022/11/30

分享：

分享：

【商湯20】AI股商湯管理層再自願延長股份禁售期2年　即至2024年底

AI股商湯 （00020） 宣布，早前就公司管理層自願承諾股份禁售期將再延長2年，即至2024年12月30日。

公司宣布，湯曉鷗教授、徐立博士、王曉剛博士、徐冰先生及由彼等控制的實體（即分別為AmindInc.、XWORLDEnterpriseInc.、InfinityVisionEnterpriseInc.及VisionWorldwideEnterpriseInc.）已自願承諾，自2022年12月30日開始起計的兩年期間內，不會出售任何A類股份及╱或B類股份。

自公司上市以來，湯曉鷗、徐立、王曉剛及徐冰均未出售其各自實益擁有的公司任何股份。四人已知會公司，該等自願禁售承諾乃以公司為受益人，以表達彼等對公司長期價值及前景的信心。

早前，商湯於6月底解禁限售股份，公司管理層旋即表示自願延長B類股份禁售期至12月29日，然而，這卻未能阻止其他投資者沽貨，當日股價似乎「腰斬」大跌46.7%，而今年累跌66.7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

相關文章：

【商湯20】阿里巴巴趁商湯上周反彈勁沽8000萬股　套現1.46億　獲利近2.2倍

【商湯20】AI 股商湯大戶近期再將8.6億股存入CCASS　股價跌逾4%、今早曾創上市新低

【解禁限售】AI股商湯曾腰斬暴瀉5成創上市低　管理層自願延長限售期半年、D輪投資者陷損手邊緣

編輯：姚卓然

 

商湯－W（00020） 港股

上一篇文章

【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245接近下限定價　超購近0.5倍一手中籤率80%（附分配結果連結）

下一篇文章

【新股IPO】眼科醫療器械供應商高視醫療2407今日起招股　入場費約5192元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【世界盃賽果】英美攜手出綫　荷蘭塞內加爾勝出　今晚必睇阿根廷背水一戰　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】英美攜手出綫　荷蘭塞內加爾勝出　今晚必睇阿根廷背水一戰　一文看清世界盃賽果
【美股收市】道指微升3點 納指跌0.6% 蘋果股價跌2%（不斷更新）
【美股收市】道指微升3點 納指跌0.6% 蘋果股價跌2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港3%B站績優炒升　夜期收市跌57點（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款