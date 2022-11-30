▲ 【商湯20】AI股商湯管理層再自願延長股份禁售期2年 即至2024年底

AI股商湯 （00020） 宣布，早前就公司管理層自願承諾股份禁售期將再延長2年，即至2024年12月30日。

公司宣布，湯曉鷗教授、徐立博士、王曉剛博士、徐冰先生及由彼等控制的實體（即分別為AmindInc.、XWORLDEnterpriseInc.、InfinityVisionEnterpriseInc.及VisionWorldwideEnterpriseInc.）已自願承諾，自2022年12月30日開始起計的兩年期間內，不會出售任何A類股份及╱或B類股份。

自公司上市以來，湯曉鷗、徐立、王曉剛及徐冰均未出售其各自實益擁有的公司任何股份。四人已知會公司，該等自願禁售承諾乃以公司為受益人，以表達彼等對公司長期價值及前景的信心。

早前，商湯於6月底解禁限售股份，公司管理層旋即表示自願延長B類股份禁售期至12月29日，然而，這卻未能阻止其他投資者沽貨，當日股價似乎「腰斬」大跌46.7%，而今年累跌66.7%。

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編輯：姚卓然