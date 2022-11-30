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【新股IPO】眼科醫療器械供應商高視醫療2407今日起招股　入場費約5192元

新股IPO 08:22 2022/11/30

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【新股IPO】眼科醫療器械供應商高視醫療2407今日起招股　入場費約5192元

高視醫療 （新上市編號︰02407） 今日（11月30日）起至12月5日招股。中國眼科醫療器械供應商高視醫療計劃發行1306.86萬股，一成在港公開發售，發售價為每股51.4元，集資最多6.72億元，每手100股，一手入場費約5191.81元。高視醫療預計將於12月12日掛牌，摩根士丹利及國通國際為聯席保薦人。

高視醫療產品組合涵蓋使用眼科醫療器械進行診斷、治療或手術的所有七個眼科亞專科，即眼底病、白內障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、視光及兒童眼科。

今年首6個月，收入5.78億元人民幣，按年微跌0.12%，母公司擁有人應佔虧損5113.4萬元人民幣，按年擴大48.38%。

所得款項淨額的38.2%用於提高其研發能力及加速專利商業化，29%用於於提高產能及增強製造能力，9.5%用於擴展銷售及營銷，10.6%用作營運資金及一般企業用途，12.7%將用於償還計息借款。

【新股IPO】陽光保險6963明起招股　入場費3257.5元

【新股IPO】花椒直播母企花房集團3611今日起招股　一手入場費約3636元

【新股IPO】內地物聯網濠暻科技2440今日起招股　一手入場費約3313元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

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