▲ 【新股IPO】眼科醫療器械供應商高視醫療2407今日起招股 入場費約5192元

高視醫療 （新上市編號︰02407） 今日（11月30日）起至12月5日招股。中國眼科醫療器械供應商高視醫療計劃發行1306.86萬股，一成在港公開發售，發售價為每股51.4元，集資最多6.72億元，每手100股，一手入場費約5191.81元。高視醫療預計將於12月12日掛牌，摩根士丹利及國通國際為聯席保薦人。

高視醫療產品組合涵蓋使用眼科醫療器械進行診斷、治療或手術的所有七個眼科亞專科，即眼底病、白內障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、視光及兒童眼科。

今年首6個月，收入5.78億元人民幣，按年微跌0.12%，母公司擁有人應佔虧損5113.4萬元人民幣，按年擴大48.38%。

所得款項淨額的38.2%用於提高其研發能力及加速專利商業化，29%用於於提高產能及增強製造能力，9.5%用於擴展銷售及營銷，10.6%用作營運資金及一般企業用途，12.7%將用於償還計息借款。

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責任編輯︰梁浩碩

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