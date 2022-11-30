▲ 【新股IPO】內地物聯網濠暻科技2440今日起招股 一手入場費約3313元

濠暻科技 （新上市編號︰02440） 今日（11月30日）起至12月5日招股。內地5G物聯網解決方案提供商濠暻科技計劃發行3600萬股，一成在港作公開發售，招股價介乎2.73元至3.28元，集資最多1.18億元，每手1000股，一手入場費3313.05元。濠暻科技預計將於12月12日掛牌，中國平安資本為獨家保薦人。

濠暻科技是內地物聯網應用數據傳輸及處理服務商，及通信設備供應商，主要向中國製造業、市政服務及其他行業的客戶提供定制化的數據傳輸及處理服務，以及研究、開發及銷售通信設備。集團表示，已完成98個物聯網解決方案項目，當中18個為5G專網解決方案，並銷售344個庫存單位的通信設備。專利方面，共擁有93項實用新型專利、80項著作權、17項發明專利及兩項工業專利。

今年首5個月收益8294.7萬元人民幣，按年升56.22%，期內溢利1052.7萬元，升66.65%。

所得款項淨額的49%將計劃用於改良5G專網服務，15.7%用於研發工業級WLAN，8.7%作開發共用的數字化基礎，7.4%用於研發基礎設施升級，9.9%用作加強業務開發能力，9.3%用作額外營運資金及用於其他一般企業。

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責任編輯︰梁浩碩

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