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【新股IPO】牙科服務提供商美皓集團1947今日起招股　入場費約為5050元

新股IPO 08:10 2022/11/30

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【新股IPO】牙科服務提供商美皓集團1947今日起招股　入場費約為5,050元

牙科服務提供商美皓醫療集團（ 新上市編號：01947）今日起至12月6日（周二）招股，招股價介乎0.84元至1元，每手5,000股，入場費約為5,050元，預計12月14日（周三）上市。

公司指，香港公開發售：在香港初步提呈發售1,500萬股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%，

截至2022年5月底，公司收入4,685.8萬元（人民幣‧下同），按年升36.1%，溢利升6.5%至851.8萬元。據招股書顯示，根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收益計，公司是溫州最大私人牙科服務提供商，於2021年在溫州民營及整個牙科服務市場所佔的市場份額分別約為25.2% （超過2021年溫州第二至第五大私人牙科服務提供商的總市場份額）及13.2%。公司的收益主要來自向個人提供綜合牙科服務，主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復科、種植牙科及牙齒正畸科四個牙科領域。目前，公司擁有及運營由五家位於溫州的民營牙科醫院所組成的網絡。

公司預計籌集約8740萬元，約28.6%將用於潛在策略性收購中國兩家牙科醫院；約27%將用於撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本；約14.1%將用於撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本。

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【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

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編輯：姚卓然

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