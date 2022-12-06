【新股IPO】花椒直播母企花房集團擬於下限2.8元定價　下周一掛牌

花房集團 （新上市編號︰03611） 已於11月30日至12月5日招股。花房集團計劃發行4600萬股，一成於香港作公開發售，集資最多1.66億元，招股價介乎2.8元至3.6元，每手1000股，一手入場費3636.29元。據外電引述消息人士指，花房集團擬於招股價下限定價。

花房集團預計將於12月12日掛牌。海通國際及建銀國際為聯席保薦人。

花房集團為用戶提供音視頻直播娛樂及社交網絡服務，營運花椒、花吱、六間房等平台，今年首5個月收益20.87億元人民幣，按年增長15.86%，公司權益股東應佔利潤1.78億元人民幣，升30.63%。

所得款項約25%用於進一步多元化及豐富其產品、內容及服務，35%用於實施市場推廣計劃，以擴大用戶群及推廣品牌，20%用於選擇性收購或投資產品、服務及業務，10%用作增強研發及技術能力，10%作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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