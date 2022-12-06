  • 19°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】花椒直播母企花房集團擬於下限2.8元定價　下周一掛牌

新股IPO 15:03 2022/12/06

分享：

分享：

花房集團 （新上市編號︰03611） 已於11月30日至12月5日招股。花房集團計劃發行4600萬股，一成於香港作公開發售，集資最多1.66億元，招股價介乎2.8元至3.6元，每手1000股，一手入場費3636.29元。據外電引述消息人士指，花房集團擬於招股價下限定價。

花房集團預計將於12月12日掛牌。海通國際及建銀國際為聯席保薦人。

花房集團為用戶提供音視頻直播娛樂及社交網絡服務，營運花椒、花吱、六間房等平台，今年首5個月收益20.87億元人民幣，按年增長15.86%，公司權益股東應佔利潤1.78億元人民幣，升30.63%。

所得款項約25%用於進一步多元化及豐富其產品、內容及服務，35%用於實施市場推廣計劃，以擴大用戶群及推廣品牌，20%用於選擇性收購或投資產品、服務及業務，10%用作增強研發及技術能力，10%作營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】陽光保險6963明起招股　入場費3257.5元

【新股IPO】多點DMALL據報正選定投行明年赴港上市

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO

上一篇文章

就業強勁難挽美元頹勢　利差交易平倉港元轉強

下一篇文章

【內房危機】奧園公開標售奧園健康29.9%股權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】阿里巴巴跌3%累市　、汽車內房股向上　恒生指數回吐77點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌3%累市　、汽車內房股向上　恒生指數回吐77點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升55點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升55點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【中國開關】路透：內地最快周三公布10項放寬防疫新措施　將疫情分類級別降至乙類管理
【中國開關】路透：內地最快周三公布10項放寬防疫新措施　將疫情分類級別降至乙類管理
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【陸金所香港】陸香港明年1月退出零售業務　將停開戶、充值、認購等服務（第二版加入陸金所回應）
【陸金所香港】陸香港明年1月退出零售業務　將停開戶、充值、認購等服務（第二版加入陸金所回應）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款