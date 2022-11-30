【高息股】太古地產內地新項目 上海張園西區開業

太古地產(01972)宣布，與上海靜安置業集團共同投資的上海塏業商業管理有限公司直接運營管理的上海首個保護性徵收城市更新項目 —— 張園正式揭幕。張園西區作為項目首期率先向公眾開放。太古地產以商管形式參與張園項目的設計建議、品牌招商、營運管理、市場策劃等。太古地產行政總裁彭國邦表示，會以張園西區的啟幕為起點，我們將繼續與靜安置業集團一起，穩步推進張園的後續保護性開發及商管工作，進一步助力南京西路片區城市更新與後街經濟發展，提升區域經濟能級，為靜安區打造上海中心城區新標杆和上海建設國際消費中心城市貢獻力量。

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太古地產表示，張園西區定位為高端商業聚集地，雲集國際知名品牌，包括安塏第俱樂部 (Arcadia Club)、藍瓶咖啡 (Blue Bottle Coffee)、寶格麗香氛BULGARI PARFUMS、DIOR、GUCCI、路易威登 (Louis Vuitton) 等。集團補充，張園西區的開幕也標誌著張園項目整體建設進入下一階段，後續工作包括打通與南京西路地鐵站2號線、12號線和13號線的地下換乘通道。至於張園東區則計劃於2026年年底前向公眾開放。

除了上海張園，太古地產近年也宣布多項內地新投資，包括廣州聚龍灣項目、西安太古里及和中國中免(01880) 合作開發的海南三亞零售項目等。

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