分享旅遊行程+做齊幾個步驟 就可參加恒生「日日去旅行」大抽獎 贏取不同目的地雙人來回機票

近年本地銀行積極推出數碼化服務吸年青一代客戶，恒生銀行（00011）為加添客戶自在理財的樂趣，推出新一輪「日日去旅行」大抽獎，讓客戶在理財的同時更有機會贏取七個不同旅遊熱點的雙人來回機票，以及參加終極大抽獎贏取雙人環遊世界機票套裝。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

由即日至2023年1月14日，恒生客戶凡透過恒生個人e-Banking或恒生個人Mobile App使用指定服務或進行指定交易（詳情如下），即可獲取一次「日日去旅行」大抽獎機會，每日送出不同目的地（註1）的雙人來回機票一套，使用服務次數越多，中獎機會越大（每名客戶每日可獲得最多 5 次抽獎機會）。客戶更會自動同時參與每星期的終極大抽獎，贏取雙人環遊世界機票一套（註2），雙重機會，雙重喜悅。



【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情），詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

可參加抽獎的指定服務如下：



1) 手機開戶：透過恒生個人 Mobile App 成功開立優進理財或優越理財戶口，並登記恒生個人 e-Banking 及 e-Statement；

2) 登記「轉數快」預設銀行：首次登記恒生為「轉數快」以流動電話號碼收款之預設銀行；

3) 「轉 數 快」 轉 賬 ： 使用 「 轉數 快 」轉 賬至 第 三方 達 港幣 或人 民幣100元或以上；

4) 使用「手機入票」或「手機提款」服務；

5) 網上投資：透過網上買賣股票（包括港股、 A 股或美股）、認購SimplyFund 基金、債券或存款證；

6) 網上以合資格新資金結餘設立指定定期存款；

7) 網上申請信用卡：於網上申請恒生信用卡並獲成功批核；

8) 信用卡網上旅遊商戶消費或外幣簽賬：憑恒生信用卡於網上旅遊商戶簽賬 ， 包括 航 空公 司、 旅 行社 、 酒店 等， 或 任何 外 幣簽 賬達港幣300元或以上（或其等值）；

9) 網上成功申請信用卡分期付款；

10) 網上兌換外幣：透過網上進行單筆外幣兌換交易達港幣 5,000 元或以上（或其等值）；

11) 網上投保旅遊保險：透過網上成功投保「旅遊綜合保障計劃」單次旅程保障（淨保費金額達港幣 250 元或以上）或「旅遊綜合保障計劃」全年環球保障或「旅遊綜合保障計劃」全年中國保障

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【人情公價】 收到餅卡 原來要畀XXX元？今年升幅達2倍！，詳見【下一頁】

此外，恒生原創的虛擬 KOL Hazel 於今年初登場，與大眾一起探索新時代數碼理財領域的好奇心。為鼓勵大家發掘更多新可能及增加 Hazel 與大眾的互動，由今日（11 月 29 日）起至 12 月 11 日，全城只需追蹤 Hazel 的Instagram（@hazel_aota），讚好有關「日日去旅行」的帖文，留言分享你在大阪的行程及標記三位朋友，以及分享相關帖文至自己 Instagram 的限時動態並加上 hashtag「#恒生日日去旅行」，即有機會贏取雙人來回大阪機票一套。

有 關 新 一 輪 「 日 日 去 旅 行 」 大 抽 獎 的 詳 情 ， 請 參 閱：請按此



【聖誕自助餐】53折嘆港島海逸君綽酒店自助午餐 蟹腳 新鮮即開生蠔 超豐富海鮮 低至每位$364（內附優惠連結），詳見【下一頁】

恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲表示：「恒生一直致力走在科技最前綫，推出眾多創新的服務和產品，年初至今已推出超過460項全新數碼服務或功能提升，讓客戶體驗自在理財的方便與樂趣。上月推出的『日日賞飛』大抽獎反應熱烈，因此我們再推出新一輪『日日去旅行』大抽獎，擴大獎賞範圍至涵蓋更多數碼銀行服務。截至今年10月底，個人銀行客戶經網上渠道進行的外幣交易宗數按年上升接近九成半，可見客戶對於透過網上渠道進行日常銀行交易的需求大大增加，亦反映銀行提供自在理財服務的重要性。」



備註:

1. 每日送出不同目的地的雙人來回機票，順序為倫敦（逢星期一送出）、悉尼

（逢星期二送出）、大阪（逢星期三送出）、巴黎（逢星期四送出）、東京（逢

星期五送出）、首爾（逢星期六送出）和曼谷（逢星期日送出）。

2.環遊世界機票航線為香港>東京>悉尼>洛杉機>倫敦>香港。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍