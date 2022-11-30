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【券商點睇】平均學費有望保持6%複合增長 新高教全年派8厘息

股樓投資 10:33 2022/11/30

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新高教集團（02001）早前公布截至8月31日的全年業績，收入19.2億元（人民幣，下同），按年增長28％；經調整歸母淨利潤為6.61億元，增長16.4％。收入和利潤的增長均符合預期。申萬宏源認為，公司收入的增長主要源於學費及住宿費的提升，以及新併購院校的併表。

【同場加映】青姐話：波幅見好收 後患在裂口

此外，內生增長對收入貢獻約16%，其餘則由外延併購所貢獻。新高教同時公告派發末期股息每股0.093元，全年派息0.199元，派息率為50%，全年股息率達到8.4厘。該行又指，公司在2021至2022學年的在校生人數受益於高職三年300萬擴招所帶來的專科生源增長，達到14.4萬人，按年增長22%。同時，在優質優價戰略推動下，結合超98%的平均就業率，出色口碑助力平均學費同比增長5%。

【延伸閱讀】大行報告：內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成，請按【見下頁

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得益於新高教的高質量辦學戰略，公司的平均學費有望在2022至2025年度保持6.4%的年複合增速。同時，依靠職業培訓業務發展，也將帶動利潤率穩步提升，預計在2025年度達到42%。該行予公司目標價3.09港元，對應有兩成多的上漲空間，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：回調如期展開 短期前景未改

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撰文：林衛

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港股 派息 買入 新高教集團（02001）

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