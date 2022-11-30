【券商點睇】國內第三季酒店業務顯著恢復 華住抗風險力強

根據平安證券，華住集團（01179）第三季收入按年增長16.2%，位於前期指引的上限；其中Legacy-Huazhu收入按年升7.7%，符合前期5%至9%的指引。該行表示，公司的國內酒店業務於第三季顯著恢復，逐步退出經濟型軟品牌對入住率（OCC）形成進一步拉動。

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首先，第三季國內新開酒店429家，關閉204家，淨增225家，截至第三季末酒店數達8,276家，客房數達到77.2萬間，待開業酒店達2,274家。第二，國內疫情於6月企穩，7月暑期休閑旅游及9月下旬商旅逐步恢復帶動國內業務顯著復甦，經營數據恢復亮眼。

根據公司第四季的業績指引，預期收入增長7%至11%，或下降1%-5%（不計入附屬公司Legacy-DH）。盡管國內防疫政策不斷優化，但是國內多省市疫情爆發及確診病例上升，導致短期防疫政策邊際收緊，對第四季的業務復蘇仍保持謹慎態度。

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該行認為，行業格局改善，龍頭抗風險能力強；同時，防疫政策逐步優化及跨區域旅行障礙的逐步消除將帶動商旅出差、旅游等對酒店住宿的需求攀升，有望充分享受疫情企穩後市場復甦帶來的業績及估值修復，該行對公司發展保持樂觀，堅定長期看好。

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撰文：林衛