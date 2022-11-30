  • 25°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 10:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】最新業績差過預期 中國燃氣遭下調目標價

股樓投資 09:54 2022/11/30

分享：

分享：

中國燃氣（00384）公布截至9月30日的半年業績，遜於預期。中泰證券指出，雖然燃氣銷量及售價上升支持總收入按年增長10.3%至429.8億元，但是股東淨利潤下跌20.6%至32.6億元，故相應將目標價由12.34元下調至8.3元，這對應全年預測市盈率7倍，維持「中性」評級。

【同場加映】青姐話：波幅見好收 後患在裂口

該行認為，其業績不及預期，主要因城鎮項目平均採購價按年上漲32.8%，高於平均售氣價的22.6%升幅，導致平均毛差由每立方米0.61元人民幣下跌至0.54元人民幣；燃氣新增居民用戶數目下跌11.4%，燃氣接駁收入減少9.5%；燃氣接駁分部利潤率按年下跌11.2個百分點至10.7%，部份歸因於疫情防控。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中國燃氣調整及刪除部份2023年度的運營目標，包括調整城鎮燃氣銷量按年增長率由10%至13%降到10%；刪除液化石油氣銷量的按年15%的增長目標；並刪除增值服務毛利潤或經營性利潤的15%增長目標。基於此，該行下調2023至2024年度的股東淨利潤預測28.5%及23.1%。

【同場加映】溫股知新：回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
遜於預期 港股 目標價 中國燃氣（00384）

上一篇文章

分享旅遊行程+做齊幾個步驟 就可參加恒生「日日去旅行」大抽獎 贏取不同目的地雙人來回機票

下一篇文章

【職場熱話】職場遇著麻煩上司 每份文件都要改一餐 打工仔：整個部門被他搞到痴綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕自助餐】53折嘆港島海逸君綽酒店自助午餐 蟹腳 新鮮即開生蠔 超豐富海鮮 低至每位$364（內附優惠連結）
【聖誕自助餐】53折嘆港島海逸君綽酒店自助午餐 蟹腳 新鮮即開生蠔 超豐富海鮮 低至每位$364（內附優惠連結）
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務
【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【美股焦點】馬斯克發文指責Apple 威脅從應用程序商店下架Twitter
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
【通訊功能】唔使再「借位」send message 喇 ! WhatsApp新增增Message Yourself 功能 私人筆記從此建立 !
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
【鏡粉注意】麥當勞聯乘MIRROR宣傳麥炸雞 推Baby MIRROR限量版主題包裝盒 即睇內文絕密宣傳拍攝花絮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款