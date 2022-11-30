【券商點睇】最新業績差過預期 中國燃氣遭下調目標價

中國燃氣（00384）公布截至9月30日的半年業績，遜於預期。中泰證券指出，雖然燃氣銷量及售價上升支持總收入按年增長10.3%至429.8億元，但是股東淨利潤下跌20.6%至32.6億元，故相應將目標價由12.34元下調至8.3元，這對應全年預測市盈率7倍，維持「中性」評級。

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該行認為，其業績不及預期，主要因城鎮項目平均採購價按年上漲32.8%，高於平均售氣價的22.6%升幅，導致平均毛差由每立方米0.61元人民幣下跌至0.54元人民幣；燃氣新增居民用戶數目下跌11.4%，燃氣接駁收入減少9.5%；燃氣接駁分部利潤率按年下跌11.2個百分點至10.7%，部份歸因於疫情防控。

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中國燃氣調整及刪除部份2023年度的運營目標，包括調整城鎮燃氣銷量按年增長率由10%至13%降到10%；刪除液化石油氣銷量的按年15%的增長目標；並刪除增值服務毛利潤或經營性利潤的15%增長目標。基於此，該行下調2023至2024年度的股東淨利潤預測28.5%及23.1%。

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撰文：林衛