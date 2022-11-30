▲ 【快時尚巨企】SHEIN：不會開設永久性實體店 滯銷率控制在個位數

快時尚品牌SHEIN近年急速崛起，估值已達千億美元，SHEIN新加坡總經理、全球政府事務負責人Leonard Lin接受英國知名時尚媒體Drapers專訪時表示，SHEIN將確保供應鏈透明度，未來仍不會開設永久性實體店。

獨立第三方機構合作，確保供應鏈的透明度

SHEIN的供應鏈透明度備受外界關注，SHEIN一直拒絕透露其生態系統中供應商的情況。 Lin回應供應鏈的情況，稱於去年7月開發了責任採購評估系統，確保供應商在健康安全、環境、勞工、社會福利等方面的合規要求。同時，SHEIN與 TUV、ITS、SGS 和 Openview 等獨立第三方機構合作，對供應商進行月度隨機抽查審計，以確保其合規。

對於違規供應商，Lin表示，SHEIN允許其在一定時間內補救，並對屢次違規的供應商處罰，甚至終止合作。 Lin舉例稱，從2021年10月至2022年9月，SHEIN委派的第三方機構已經完成了對供應商的2600多次審核。

SHEIN：採用新商業模式，壓低成本及製造時間

Lin表示，採用綫上模式以節省租金、存儲空間、勞工成本以及貨物調度費用。同時，透過採用精準預測模型，SHEIN能按需生產，大幅降低庫存成本。

至於成品時間，Lin認爲，SHEIN採取的小單快反模式，有助壓縮產品從設計到製造成品的時間至2-3星期。 Lin強調，快時尚行業的平均滯銷率高達25%-40%，而SHEIN則能控制在個位數。

展望未來，Lin稱SHEIN無意開設任何永久性實體店，繼續經營快閃店，而開設線下空間，只為消費者提供觸摸產品的機會。 SHEIN（13日）在日本東京開設了全球首家線下永久空間，該空間僅展示商品，消費者仍需透過掃描二維碼到線上購買。

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編輯：伍鍵文