【業績︱阿里系】阿里影業彈高7%　中期虧損大幅收窄至2232萬人幣　收入按年增35%

▲ 【業績】阿里影業半年虧損大幅收窄至2232萬元人幣、收入增35%

阿里影業 （01060） 公布中期業績，截至今年9月底止6個月，經調整EBITA（稅息及攤銷前利潤）轉賺，錄得1.5億元（人民幣，下同），去年同期則錄得虧損501萬元，虧損大幅收窄至2231.9萬元，去年同期則錄得虧損5323.9萬元。不派息。

阿里影業現彈高7%，報0.465元。

阿里影業期內收入18.3億元，按年增長35%。按業務劃分，內容分部收入按年升85.2%至10.4億元，主要由於期內參與了18部影片的出品和發行，佔國產片觀影票房的60%，在行業寒冬期實現逆勢增長；科技分部按年維持錄約5.7億元；IP衍生及商業化按年跌3%至2.2億元。

展望未來，集團表示將繼續深度佈局全品類娛樂內容、擴大科技平台服務範圍，以及與阿里巴巴生態體系深度協同，推進產業生態合作。

集團亦預期，明年將利用其自身內部資源為其業務計劃提供資金，但亦可能於合適機遇及條件出現時尋求外部財務資助。

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記者：張巧怡