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【新股IPO】3D MEDICINES 1244周二起招股 一手入場費13252元

股樓投資 21:03 2022/11/29

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生物醫藥公司3D MEDICINES（新上市編號：01244）周二（29日）起至下周三(12月7日)招股，擬全球發售1,635萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎22.96至26.24元，以每手500股計，一手入場費13,252.23元；12月15日掛牌；聯席保薦人為中金及中信建投國際。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

3D MEDICINES是次上市引入了4名基石投資者，包括徐州經開區(香港)、Harvest、TradArt Investment SP及Mobilewise，合共認購2.35億元公司股份。

思路迪於2014年成立，致力於為癌症患者，尤其是那些需要長期治療的患者研發腫瘤藥物，已建立一條包含一款核心產品及11款候選藥物的管綫，其中核心產品恩沃利單抗（品牌名：恩維達®）為支柱產品，已於2021年11月獲批並於2021年12月商業化，另有7款其他候選藥物處於臨床階段。

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集資所得，其中約90%主要用於產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化；約10%將用於一般企業及營運資金用途。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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記者：張以正

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