【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務

滙豐(00005) 宣布，其全資擁有附屬公司 HSBC Overseas Holdings (UK) Limited 已於今日簽訂協議，於取得監管機構和政府批准後，出售旗下加拿大銀行業務予加拿大皇家銀行。加拿大皇家銀行將以基本現金代價 135 億加元（101 億美元)，收購加拿大滙豐的 100%已發行普通股。此外，加拿大皇家銀行將悉數收購由加拿大滙豐發行並由滙豐集團持有之優先股及未償還後償債務，作價分別約 11 億加元（8 億美元）和 10 億加元（7 億美元）。預期交易將於2023 年底完成。 滙豐估計，交易將貢獻除稅前利潤約 57 億美元 ，同時集團的普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約 130 個基點 。滙豐董事會將積極考慮通過派發一次性股息及／或股份回購（於現時任何股份回購計劃以外），將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。滙豐周二收報46.25元，上升1.4%。

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滙豐表示，加拿大滙豐是該國首要的國際銀行之一，擁有超過 130 家分行及 780,000 零售及工商客戶，出售協議乃經過對該行一項策略性檢討後達成。檢討考慮到加拿大滙豐的市場份額相對較低、集團對擴展該行業務的投資能力，以及於其他市場的發展機會，結論是對滙豐集團和加拿大滙豐而言，最佳策略是將業務出售。交易將會大大釋放滙豐集團的價值。

集團補充，不計是項交易的利潤，繼續以自 2023 年起平均有形股本回報至少達到 12%為目標。完成出售後，將維持這個目標不變。 集團於 2023 及 2024 年的股息方針維持不變，未包括出售利潤下的目標派息比率仍為 50%，並將積極考慮有機增長和投資的機會。

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