  • 25°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 21:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐控股5】滙豐101億美元向加皇銀行 出售加拿大業務

股樓投資 20:49 2022/11/29

分享：

分享：

滙豐(00005) 宣布，其全資擁有附屬公司 HSBC Overseas Holdings (UK) Limited 已於今日簽訂協議，於取得監管機構和政府批准後，出售旗下加拿大銀行業務予加拿大皇家銀行。加拿大皇家銀行將以基本現金代價 135 億加元（101 億美元)，收購加拿大滙豐的 100%已發行普通股。此外，加拿大皇家銀行將悉數收購由加拿大滙豐發行並由滙豐集團持有之優先股及未償還後償債務，作價分別約 11 億加元（8 億美元）和 10 億加元（7 億美元）。預期交易將於2023 年底完成。 滙豐估計，交易將貢獻除稅前利潤約 57 億美元 ，同時集團的普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約 130 個基點 。滙豐董事會將積極考慮通過派發一次性股息及／或股份回購（於現時任何股份回購計劃以外），將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。滙豐周二收報46.25元，上升1.4%。

【騰訊700】騰訊及蔚來合作 發展智慧出行業務  詳情請看【下一頁

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

滙豐表示，加拿大滙豐是該國首要的國際銀行之一，擁有超過 130 家分行及 780,000 零售及工商客戶，出售協議乃經過對該行一項策略性檢討後達成。檢討考慮到加拿大滙豐的市場份額相對較低、集團對擴展該行業務的投資能力，以及於其他市場的發展機會，結論是對滙豐集團和加拿大滙豐而言，最佳策略是將業務出售。交易將會大大釋放滙豐集團的價值。 

集團補充，不計是項交易的利潤，繼續以自 2023 年起平均有形股本回報至少達到 12%為目標。完成出售後，將維持這個目標不變。 集團於 2023 及 2024 年的股息方針維持不變，未包括出售利潤下的目標派息比率仍為 50%，並將積極考慮有機增長和投資的機會。

【高息股】領展傳領先 新加坡商場組合競購  詳情請看【下一頁

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

上一篇文章

【新股IPO】3D MEDICINES 1244周二起招股 一手入場費13252元

下一篇文章

【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站 可免費借用五款車型一小時 （內附詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】領展傳領先 新加坡商場組合競購
【高息股】領展傳領先 新加坡商場組合競購
【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
【著數優惠】旅發局推3萬個「賞你住」名額 明起可直接向酒店接受預訂
【著數優惠】旅發局推3萬個「賞你住」名額 明起可直接向酒店接受預訂
【聖誕自助餐】53折嘆港島海逸君綽酒店自助午餐 蟹腳 新鮮即開生蠔 超豐富海鮮 低至每位$364（內附優惠連結）
【聖誕自助餐】53折嘆港島海逸君綽酒店自助午餐 蟹腳 新鮮即開生蠔 超豐富海鮮 低至每位$364（內附優惠連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款