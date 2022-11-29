【免費好去處】中環至灣仔段海濱段新建設「共享徑」 設兩個單車站  可免費借用五款車型一小時  （內附詳情）

周末又多一個地方踩單車！土木工程拓展署在中環至灣仔的一段海濱長廊實施為期1年的行人和單車共用的「共享徑」計劃，以助研究未來港島北海濱單車共融通道的可行性。「共享徑」設有免費單車借用服務，每節借用時間為1小時。市民可享受沿海踩單車的樂趣之餘，同時欣賞維港美景，實行推廣行人與單車共融的新概念，帶動更多市民享用維港空間。

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「共享徑」連接中環9號碼頭至香港會議展覽中心以西的海濱長廊，全長約1公里，闊約6米，有別於傳統與行人路分隔的單車徑，「共享徑」會採用行人及騎單車人士共用同一通道，提倡「互禮互讓，共融共享」，以更有效善用海濱用地和令海濱更有活力及多元化。

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「共享徑」全程路面平直，於中環10號碼頭附近、灣仔博覽道海濱長廊設有兩個單車站，方便大家在「共享徑」起終點隨時借還。市民可於現場即時借用單車，亦可透過「HK Shared Path」流動應用程式內預約功能借用單車。每個帳戶每日可預約成人和兒童單車各1架（兒童單車共4款，可選其中1款），每節借用時間為1小時。只要填寫借車地點、日期和時間等資料，於預約時間的15分鐘內到所選車站掃描二維碼繳付100元按金，職員會講解「共享徑」安全守則與協助解鎖單車，站内亦設有安全防護設備可供借用佩戴，確保市民有一個安全騎車體驗。單車站開放時間為上午9時至晚上9時，最後借車時間為晚上8時，費用全免，按金於單車站還車時退回。

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單車站現階段有30輛單車供免費借用，可供借用車型包括了成人單車、兒童單車、兒童三輪車、兒童平衡車和兒童輔助轆單車共5款，不論是單車達人還是單車新手，大人及小朋友均可以享受到在「共享徑」上沿住維港踩單車的樂趣。「共享徑」會採用行人及騎單車人士共用同一通道，單車要在地上綠色告示線範圍內行走，現場會有告示提醒大家注意安全。

是次活動再次與本地人氣插畫家合作，為單車站與單車繪上活力十足的「癲噹」圖案，更於路段上特設卡通人物「癲噹」打卡裝置及告示，全程「共享徑」上都充滿繽紛色彩，令人愉悅且清新。

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中環至灣仔段海濱段­­­—共享徑

地點：中環10號碼頭（公眾碼頭）單車站

電話：5801 1256

開放時間：星期一至日 09:00 - 21:00 (最後借車時間為 20:00）

單車費用：費用全免（每一輛單車需繳交100元按金，按金於單車站還車時退回）

單車款式：成人單車、兒童單車、兒童輔助轆單車、兒童平衡車、兒童三輪車

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責任編輯：陳詠妍